Трамп обсудил со Столтенбергом возможность мирного урегулирования конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на востоке Украины и возможности урегулирования конфликта мирным путем. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Стороны обсудили возможность мирного разрешения конфликта вдоль украинской границы", - говорится в распространенном документе.

В минувшую субботу Трамп также провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которых американский лидер заявил о намерении бороться за мир на Украине. "Мы будем работать с Украиной и Россией, а также с другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир на границе", - привела в субботу слова Трампа пресс-служба Белого дома.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе резко обострилась. В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Совет Безопасности ООН во вторник вечером опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" и призвал стороны немедленно прекратить огонь. В документе члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения.