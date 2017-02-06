Трамп обсудил со Столтенбергом возможность мирного урегулирования конфликта на Украине

Трамп примет участие во встрече лидеров стран НАТО в маеМеждународная панорама 6 февраля, 3:12
"Известия": Минтранс предложил проверять пилотов на алкоголь и наркотики до и после полетаОбщество 6 февраля, 2:59
Fox: Трамп сомневается в праве США читать мораль РоссииМеждународная панорама 6 февраля, 1:42
СМИ: Пентагон умолчал о тысячах авиаударов в рамках борьбы с терроризмомМеждународная панорама 6 февраля, 1:34
Fox: Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один"Международная панорама 6 февраля, 0:53
"Ювентус" обыграл "Интер" в "дерби Италии"Спорт 6 февраля, 0:49
Представление сборной Камеруна - участника Кубка конфедераций по футболуСпорт 6 февраля, 0:23
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских нацийСпорт 5 февраля, 23:54
Шведы вернули должок: сборная России проиграла в финале ЧМ по бендиСпорт 5 февраля, 23:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на востоке Украины и возможности урегулирования конфликта мирным путем. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Стороны обсудили возможность мирного разрешения конфликта вдоль украинской границы", - говорится в распространенном документе.
В минувшую субботу Трамп также провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которых американский лидер заявил о намерении бороться за мир на Украине. "Мы будем работать с Украиной и Россией, а также с другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир на границе", - привела в субботу слова Трампа пресс-служба Белого дома.
В последние дни обстановка у линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе резко обострилась. В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Совет Безопасности ООН во вторник вечером опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" и призвал стороны немедленно прекратить огонь. В документе члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.
Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения.