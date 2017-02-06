ОБСЕ: обе стороны в Донбассе нарушают режим прекращения огня

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КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Стороны конфликта в Донбассе не выполняют требование минских соглашений об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения.
Об этом заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг в опубликованном интервью изданию "Украинская правда".
"Тяжелое вооружение до сих пор находится по обе стороны линии соприкосновения в нарушение минских соглашений, хотя должно быть отведено гораздо дальше. Как вы можете увидеть из наших отчетов, обе стороны нарушают минские соглашения и регулярно нарушают режим прекращения огня", - сказал он.
Хуг назвал главной причиной эскалации конфликта на востоке страны то, что "войска обеих сторон стоят очень близко друг к другу на этом участке". "Стороны целятся в населенные пункты не в последнюю очередь потому, что обе стороны используют населенные пункты для установления своих вооруженных позиций, что, конечно, вызывает ответный огонь", - добавил замглавы СММ ОБСЕ.
Он призвал противоборствующие стороны немедленно прекратить ведение огня, пообещав, что со своей стороны СММ продолжит предоставлять объективную и точную информацию о ситуации с безопасностью и содействовать диалогу с целью стабилизации и нормализации обстановки в регионе.
Полпред провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что "у СММ ОБСЕ не было информации, что тяжелая артиллерия, танки были отведены в постоянные места хранения, зафиксированные в рамках минских соглашений". "С нашей стороны мы готовы были представить данные, что наша техника находится в постоянных пунктах дислокации, которые мы заявили. Со стороны Украины эта информация не подтверждена, соответственно она (техника) находится еще на позициях, что вызывает много вопросов", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске 1 февраля в очередной раз призвала к "строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня" в Донбассе. Кроме того, в районе, ограниченном аэропортом (Донецка), Авдеевкой и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения группа потребовала "к 5 февраля отвести вооружения, подпадающие под действия минских соглашений, за соответствующие линии в места хранения".
Согласно комплексу мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года, вооружение калибра 100 мм и выше должно быть отведено друг от друга на 50 км, РСЗО - на 70 км, РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч", а также ракеты "Точка" - на 140 км. В соответствии с дополнением к комплексу мер отводу также подлежат орудия калибра до 100 мм, танки и минометы, в том числе калибра 120 мм.