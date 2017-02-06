"Мистер Икс" может стать претендентом на пост президента Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Восьмым претендентом на пост президента Южной Осетии может стать кандидат, чье имя инициативная группа по его выдвижению пока держит в секрете. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сталкивается с таким впервые, сообщила в понедельник ТАСС секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.

Президентские выборы в Южной Осетии парламент республики назначил на 9 апреля.

"К нам обратились инициативная группа, которая выдвигает "мистера Икс". Собрание инициативной группы состоится 11 февраля", - сказала Авлохова, добавив, что ЦИК принял уведомление о собрании инициативной группы по выдвижению неизвестного кандидата только со второго раза.

Ранее от инициативных групп были выдвинуты действующий президент республики Леонид Тибилов, депутат парламента, врач Алан Козонов, экс-президент (2011-2011 годы) Эдуард Кокойты и сотрудник КГБ республики Алана Гаглоева. Кроме того, участники съезда партии "Единая Осетия" выдвинули в президенты своего лидера, спикера парламента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Собрания еще трех инициативных групп намечены на ближайшее время.

В съезде партии и собрании инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты должны участвовать не менее 100 человек. Подписи в поддержку выдвинутого кандидата и полный пакет документов представляются в ЦИК не позже чем за 35 дней до даты голосования.

Согласно конституции Южной Осетии, президентом может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет, владеющий государственным языком и постоянно проживающий последние 10 лет на территории республики. Глава государства избирается сроком на пять лет и не может занимать должность президента более двух сроков подряд.