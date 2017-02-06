ОБСЕ фиксирует движение украинских РСЗО у линии соприкосновения в Донбассе

ВЕНА, 6 февраля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня в Донбассе.

Об этом говорится в опубликованном в отчете миссии наблюдателей за 5 февраля.

"СММ ОБСЕ зафиксировала учащение случаев нарушения "режима тишины" в Донбассе. Всего зафиксировано 1,2 тыс. взрывов, основная масса которых произошла в районе Ясиноватая - Авдеевка - аэропорт Донецка", - сказано в отчете миссии. Наблюдатели продолжили изучать последствия обстрелов в районе Авдеевки и сообщают о многочисленных разрушениях в жилых районах.

В нарушение договоренности об отводе вооружений в зоне, неподконтрольной украинской армии, СММ зафиксировала движение двух танков Т-64 близ поселка Васильевка. При этом в подконтрольной украинской армии зоне замечены три установки реактивной системы залпового огня "Град" в районе поселка Сухая Балка, а также зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" возле населенного пункта Лебединское. Наблюдатели также отчитались о частичном восстановлении электроснабжения в Авдеевке.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения.

Провокации Киева

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что отвод техники в Донбассе 5 февраля не состоялся из-за провокационных действий Киева. "Речь шла, конечно, о ситуации после решения контактной группы к 5 февраля отвести вооружения. Увы, ничего не было сделано из-за продолжающихся провокационных действий Украины, которые продолжают обстрелы и стягивают технику", - сказал он.

"Вооруженные силы Украины, однозначно, спровоцировали новый виток напряженности в Донбассе, о чем было указано в специальном докладе миссии от 30 января", - подчеркнул постпред.

Он также указал, что миссия ОБСЕ должна быть не сторонним наблюдателем. "Мы будем добиваться от Миссии ОБСЕ, чтобы это был не просто сторонний наблюдатель, а механизм, который будет заставлять стороны работать над выполнением своих обязательств, - сказал Лукашевич. - Пусть даже это не прописано в самом мандате миссии, но сама логика ее деятельности должна исходить из того, что нужно не только наблюдать и верифицировать, но и заставлять стороны выполнять свои обязательства".

Лукашевич также отметил, что не считает, что расширение "нормандского формата" ускорит урегулирование в Донбассе. "В ОБСЕ данная тема, конечно, не обсуждается, потому что нормандский формат - это все-таки более высокая степень взаимодействия четырех государств, - отметил дипломат. - Это весьма важный инструмент, помогающий решать проблемы украинского урегулирования".

"Что касается расширения нормандского формата, то не думаю, что пока, это мой личный взгляд, это как-то ускорит урегулирование, - сказал Лукашевич. - Скорее, украинские партнеры будут заинтересованы за счет западного влияния усилить свои позиции и попытаться перестроить всю логику политического урегулирования".

По его словам, нормандский формат стал одной из движущих сил всего процесса урегулирования.