Спикер Палаты общин высказался против выступления Трампа в британском парламенте

ЛОНДОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу высказался против того, чтобы президент США Дональд Трамп выступил с речью в главном законодательном органе Соединенного Королевства во время предстоящего государственного визита.

"До того, как (Трампом) был введен миграционный запрет, я бы лично решительно выступал против выступления президента Трампа в Вестминстерском холле, а после введения указа о запрете миграции президентом Трампом я настроен еще более решительно против выступления президента Трампа в Вестминстерском холле", - сказал он в понедельник на заседании нижней палаты британского парламента.

При этом Беркоу подчеркнул, что выступление лидера государства перед обеими палатами парламента "не является автоматическим правом, но честью, которую нужно заслужить".

"Я очень остро чувствую наше неприятие расизма и сексизма, нашу поддержку принципа равенства перед законом и независимой судебной системы и что это - чрезвычайно важные принципы в Палате общин", - сказал Беркоу. Он подчеркнул, что обычно решение о выступлении в Вестминстерском холле, здании с 900-летней историей, являющемся самым старым сооружением в парламентском комплексе, принимается консенсусом между спикерами Палаты общин и Палаты Лордов, а также Лордом великим камергером, одним из высших церемониальных чиновников Великобритании. Двое последних свои позиции по этому вопросу еще не высказали.

Тема государственного визита Трампа в Соединенное Королевство, намеченного в предварительном плане на июнь, вызывает огромные разногласия в Великобритании с того самого момента, как премьер-министр Тереза Мэй объявила о нем 27 января. К настоящему моменту почти 1,85 млн британцев подписали петицию с требованием отметить этот визит. По мнению автора петиции, размещенной на сайте британского парламента, "хорошо задокументированные женоненавистнические и вульгарные" высказывания американского президента "лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским".

Учитывая то, что коллективное прошение набрало более 100 тыс. подписей, оно теперь будет официально рассмотрено парламентом. Соответствующее заседание назначено на 20 февраля. Одновременно 301 тыс. британцев поставили свои подписи под петицией с прямо противоположным призывом - позволить визиту состояться.

Будущая поездка Трампа вызвала разногласия между представителями монарха и канцелярией премьера. Букингемский дворец попросил правительство пояснить, что хотя визит формально и осуществляется по приглашению королевы Елизаветы II, инициатором его проведения выступил кабинет министров.