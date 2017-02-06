Опрос: большинство британцев одобряют подход правительства к Brexit

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Большинство британцев начали одобрять подход правительства к выходу страны из Европейского союза. Это, как сообщило в понедельник агентство Reuters, следует из результатов опроса, проведенного компанией ORB.
По данным агентства, действиями правительства оказались довольны 53% респондентов, что на 15 процентных пунктов больше, чем в прошлом месяце.
Британские депутаты 1 февраля приняли во втором чтении законопроект (билль), предусматривающий запуск процедуры Brexit. Решение законодательного органа позволяет передать законопроект на рассмотрение парламентских комитетов, которые могут предложить поправки к его тексту. Билль очень краткий и состоит всего из 133 слов и двух пунктов.
Дальнейшее обсуждение документа началось в Палате общин (нижняя палата британского парламента) 6 февраля. После этого 8 февраля пройдет итоговое, третье чтение билля, затем его обсуждение переместится в верхнюю палату - Палату лордов.