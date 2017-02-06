SZ: в ФРГ не нашли доказательств того, что РФ проводит кампанию против Берлина

БЕРЛИН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Немецкие спецслужбы не нашли доказательств того, что Россия проводит целенаправленную информационную кампанию против правительства ФРГ. Об этом в понедельник сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, к такому выводу пришли эксперты Федеральной разведывательной службы (БНД) и Федерального ведомства по охране Конституции (БФФ, контрразведка) после проведения расследования, длившегося почти год. "Мы не нашли явных улик", - отметили изданию в правительстве ФРГ. Расследование было проведено по поручению кабмина.

По словам источника газеты, правительство ФРГ представило бы общественности такие доказательства, если бы они были обнаружены, чтобы "предупредить российскую сторону о недопустимости подобных акций" и "показать желтую карту" РФ. "Однако в связи с их отсутствием публикация 50-страничного документа (доклада спецслужб - прим. корр. ТАСС) не имеет смысла", - отметил собеседник.

В то же время, Ведомство федерального канцлера (координирует работу спецслужб) распорядилось продолжать работу по установлению потенциальных попыток повлиять на политическую ситуацию в Германии. По данным Süddeutsche Zeitung, спецслужбы ФРГ договорились тесно сотрудничать по данным вопросам с французскими и голландскими коллегами.

Ранее ряд германских СМИ писал о том, что контрразведка ФРГ считает Россию причастной к кибератакам на Бундестаг в 2015 году, а также на компьютеры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ноябре прошлого года. Руководитель БНД Бруно Каль сказал, что опасается кибервмешательства РФ и в ход выборов в Бундестаг в наступившем году. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Гамбурге 9 декабря заявил, что Москва считает бреднями утверждения германских СМИ о попытках РФ дестабилизировать ситуацию в ФРГ.