Новая администрация США решительно поддерживает НАТО

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая администрация США решительно поддерживает Организацию Североатлантического договора (НАТО). Это подчеркнул в понедельник президент США Дональд Трамп, выступая на базе американских ВВС Макдилл (штат Флорида).

На ней размещаются штабы Центрального командования (СЕНТКОМ) и Командования специальных операций (СОКОМ) Вооруженных сил (ВС) США. И СЕНТКОМ, и СОКОМ играют ключевую роль в проведении американской стороной антитеррористической кампании за рубежом. В сферу оперативной ответственности СЕНТКОМ входит прежде всего Ближний Восток.

"Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы лишь просим, чтобы все члены НАТО вносили полный и надлежащий финансовый вклад в альянс, чего многие из них не делают", - сказал хозяин Белого дома. По его словам, многие союзники США по НАТО "даже не близки" к тому, чтобы выполнять свои обязательства тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Как заявил руководитель американской администрации, союзники США должны вносить "свою справедливую долю" в финансирование деятельности Североатлантического блока. "Они (то есть такие государства) были по отношению к нам чрезвычайно несправедливы", - убежден Трамп.

Ранее нынешний американский лидер неоднократно критиковал НАТО отмечая, что Вашингтон будет добиваться увеличения взноса ряда европейских союзников в ее финансирование.