Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новая администрация США решительно поддерживает НАТО

Международная панорама
6 февраля, 22:22 UTC+3 /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Дональд Трамп вновь отметил, что многие союзники США по альянсу не выполняют свои обязательства
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая администрация США решительно поддерживает Организацию Североатлантического договора (НАТО). Это подчеркнул в понедельник президент США Дональд Трамп, выступая на базе американских ВВС Макдилл (штат Флорида).

На ней размещаются штабы Центрального командования (СЕНТКОМ) и Командования специальных операций (СОКОМ) Вооруженных сил (ВС) США. И СЕНТКОМ, и СОКОМ играют ключевую роль в проведении американской стороной антитеррористической кампании за рубежом. В сферу оперативной ответственности СЕНТКОМ входит прежде всего Ближний Восток.

"Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы лишь просим, чтобы все члены НАТО вносили полный и надлежащий финансовый вклад в альянс, чего многие из них не делают", - сказал хозяин Белого дома. По его словам, многие союзники США по НАТО "даже не близки" к тому, чтобы выполнять свои обязательства тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Как заявил руководитель американской администрации, союзники США должны вносить "свою справедливую долю" в финансирование деятельности Североатлантического блока. "Они (то есть такие государства) были по отношению к нам чрезвычайно несправедливы", - убежден Трамп.

Ранее нынешний американский лидер неоднократно критиковал НАТО отмечая, что Вашингтон будет добиваться увеличения взноса ряда европейских союзников в ее финансирование.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНР
2
Ложь или спасение: почему ученые РАН назвали гомеопатию лженаукой
3
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
4
Введение погранзоны не ограничивает свободу пересечения границы с Белоруссией
5
Сам попросился: почему не стоит удивляться отставке губернатора Басаргина
6
ОБСЕ фиксирует движение украинских РСЗО у линии соприкосновения в Донбассе
7
Во фракции Тимошенко занялись отставкой украинского правительства
Темы дня
Реклама