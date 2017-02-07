В Белом доме убеждены в исполнении указов Трампа о беженцах

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Указ президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд в страну граждан ряда государств будет в конечном итоге выполняться. Уверенность в этом в понедельник выразил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Очевидно, что закон на стороне президента. Он наделен широкими полномочиями для того, чтобы действовать в лучших интересах нашей страны, защищать наших граждан. И мы уверены, что в этом вопросе мы одержим верх", - сказал он журналистам, сопровождающим Трампа в ходе его возвращения из штата Флорида в Вашингтон.

При этом Спайсер подчеркнул, что в Белом доме даже не думают об отмене указа. "Мы никак не пересматриваем нашу стратегию", - заверил представитель администрации.

В январе Трамп поручил Госдепартаменту и министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также существенно сократил квоту на прием беженцев: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) Соединенные Штаты примут не более 50 тыс. чел. Кроме того, он ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Однако федеральный суд в Сиэтле приостановил действие данных указов.

Данное постановление - не единичный пример того, как суды штатов пытаются влиять на политику в общенациональном масштабе. Согласно разъяснению, помещенному на интернет-портале юридической информации Lawfare, такое право дает им один из пунктов "Федеральных постановлений по гражданской судебной процедуре" (Federal Rules of Civil Procedure), согласно которому суды первой инстанции могут выносить постановления, имеющие общенациональный характер, если истец представляет интересы группы лиц, выдвигающих одинаковые требования. При возбуждении таких исков в случае, если ответчик является чиновником федерального уровня, а истцы находятся в разных штатах, "общенациональное применение постановления федерального суда не запрещено".

"Верховный суд США не принимал решений, конкретно одобряющих такую практику федеральных судов", - отметили эксперты интернет-портала Lawfare. Вместе с тем, считается, что такие меры должны приниматься лишь в "чрезвычайных" обстоятельствах.