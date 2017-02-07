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Меланья Трамп вновь подала иск против Daily Mail за клевету

Международная панорама
7 февраля, 4:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Первая леди требует от издания компенсации в размере как минимум $150 млн
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© AP Photo/David J. Phillip

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Супруга президента США Меланья Трамп вновь подала судебный иск против британской газеты Daily Mail за публикацию сообщений, содержащих ложную информацию и порочащие ее сведения. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).

Как отмечается, иск подан в суд в Нью-Йорке. Первая леди требует от издания компенсации в размере как минимум $150 млн.

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До этого суд в Мэриленде отклонил иск о клевете против Daily Mail, поданный адвокатами супруги Трампа. Отмечалось, что главным аргументом защиты стало нарушение формальных процедур подачи иска. Судья постановила, что суд в Мэриленде не обладает должной юрисдикцией, чтобы разбирать дело против иностранного издания, так как у последнего нет филиалов на территории этого штата. В Нью-Йорке же у Daily Mail есть свой офис, сообщает AP.

Отправной точкой конфликтной ситуации стала публикация в Daily Mail, в которой утверждалось, что уроженка Словении Меланья подрабатывала проституцией в Нью-Йорке, где и встретилась с миллиардером Трампом в 1995 году. Их якобы познакомил Паоло Замполли, который держал модельное агентство и прежде работал на магната. Британское издание сообщило, что позаимствовало львиную долю сведений в словенской прессе. Однако информацию подхватили многие британские и американские издания, не перепроверив достоверность источников.

В августе прошлого года адвокат жены Трампа Чарльз Хардер предупредил СМИ о намерении подать в суд за муссирование ложных и порочащих слухов относительно работы Меланьи якобы в "эскортном агентстве" в 1990-х годах. Такое предупреждение обычно дает потенциальным ответчикам время одуматься и принести извинения. Издания Inquisitr, Bipartisan Report и ряд других аннулировали свои материалы и извинились. Daily Mail удалила статью, но просить прощения не стала.

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