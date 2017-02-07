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Абэ: мы с Путиным разделяем решимость поставить точку в вопросе мирного договора

Международная панорама
7 февраля, 6:29 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Японский премьер призвал каждого соотечественника углубить "свое понимание" проблемы заключения мирного договора с РФ
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ТОКИО, 7 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ разделяет с президентом РФ Владимиром Путиным стремление поставить точку в вопросе мирного договора между двумя странами. Об этом он заявил на состоявшемся в Токио "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" (так в Японии называют принадлежащие России острова южной части Курильской гряды - прим. ТАСС).

"Я и президент Путин разделяем решимость поставить точку в этой проблеме, оставшейся после Второй мировой войны. Мне кажется, это очень важный момент", - отметил Абэ. По его словам, "заключение мирного договора, которое не удавалось осуществить в течение 70 лет, является непростой задачей". "Для достижения прогресса на переговорах необходимо, чтобы правительство и нация стали одним целым, а каждый житель углубил свое понимание этой проблемы", - добавил глава японского правительства.

Также Абэ заявил о том, что правительство Японии приступает к формированию условий, в соответствии с которыми станет возможным осуществление совместной с РФ деятельности на южной части Курильских островов.

"Чтобы решить проблему (мирного договора), которая не сдвигалась с места в течение 70 лет, нельзя постоянно быть заложником исторических обстоятельств. Нам необходимо создать будущий образ четырех северных островов и выработать передовую идею, которая позволила бы найти способ решения проблемы", - сказал он. "Мы (с президентом РФ Владимиром Путиным) договорились на основе нового подхода начать переговоры с целью осуществления на четырех островах совместной деятельности в рамках "специальной системы", - добавил Абэ.

"Я убежден, что это станет большим шагом на пути к заключению мирного договора. Чтобы как можно скорее конкретизировать, что это будет за система, сегодня наше правительство начинает обсуждение с целью формирования составляющих ("специальной системы")", - отметил премьер-министр Японии.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по вопросу о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что "важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах". Кроме того, стороны исходят из того, что это заявление и любые достигнутые на его основе договоренности о налаживании совместной хозяйственной деятельности и само ее осуществление "не наносит ущерба позициям России и Японии по проблеме мирного договора".

По решению правительства Японии, "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил.

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