Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: целью рейда США в Йемене был главарь "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"

Международная панорама
7 февраля, 7:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Отмечается, что ликвидировать террориста в ходе военной операции не удалось
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Главарь "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (АКАП) ("Аль-Каида" запрещена в РФ) Кассим аль-Рими являлся целью проведенного 29 января спецназом США рейда на штаб-квартиру этой террористической группировки в Йемене. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC.

По данным ее источников, аль-Рими, которого Соединенные Штаты считают третьим самым опасным террористом в мире, ликвидировать не удалось. Как сообщает NBC, спецназу США было дано секретное задание либо захватить, либо уничтожить террориста.

При этом, как передает телекомпания, точно не известно, находился ли аль-Рими в штаб-квартире АКАП во время рейда. NBC отмечает, что аль-Рими после рейда распространил аудиозапись, в которой высмеял нового президента США Дональда Трампа. Военные источники телекомпании сообщают, что данная запись является подлинной.

В минувшую пятницу центральное командование американских вооруженных сил (СЕНТКОМ) заявило, что среди убитых 14 противников при январском рейде в Йемене "были главари террористической сети и их посредники". Однако конкретно имя аль-Рими в сообщении СЕНТКОМ не упоминалось.

Кроме того, к заявлению была прикреплена ссылка на фрагмент одной из видеозаписей, которые якобы были обнаружены в штабе экстремистов. В кадре человек в маске рассказывает о том, как сделать взрывчатку. Однако, как сразу определили местные издания, данный ролик был выложен террористами в сеть еще в 2007 году. Пентагон после этого сразу же удалил данные материалы из своего пресс-релиза.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что рейд нельзя признать полностью успешным, так как в ходе его проведения погиб член спецназа ВМС США и местные мирные жители. В СЕНТКОМ также признали, что во время нанесения ударов с воздуха для прикрытия американских военных могли погибнуть гражданские лица, включая детей.

Смотрите также

Трамп: рейд войск США в Йемене позволит предотвратить новые теракты
США уничтожили ударами с воздуха в Йемене пятерых боевиков "Аль-Каиды"
Пентагон заявил об убитых в ходе рейда США в Йемене главарях "Аль-Каиды"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Военная операция в Йемене
Страны
США Йемен
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию
2
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
3
Глава Бурятии заявил о решении досрочно уйти в отставку
4
Новая администрация США решительно поддерживает НАТО
5
Foreign Policy сообщил о причастности властей Украины к разжиганию конфликта в Донбассе
6
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
7
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине
Темы дня
Реклама