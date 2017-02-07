СМИ: целью рейда США в Йемене был главарь "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Главарь "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (АКАП) ("Аль-Каида" запрещена в РФ) Кассим аль-Рими являлся целью проведенного 29 января спецназом США рейда на штаб-квартиру этой террористической группировки в Йемене. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC.

По данным ее источников, аль-Рими, которого Соединенные Штаты считают третьим самым опасным террористом в мире, ликвидировать не удалось. Как сообщает NBC, спецназу США было дано секретное задание либо захватить, либо уничтожить террориста.

При этом, как передает телекомпания, точно не известно, находился ли аль-Рими в штаб-квартире АКАП во время рейда. NBC отмечает, что аль-Рими после рейда распространил аудиозапись, в которой высмеял нового президента США Дональда Трампа. Военные источники телекомпании сообщают, что данная запись является подлинной.

В минувшую пятницу центральное командование американских вооруженных сил (СЕНТКОМ) заявило, что среди убитых 14 противников при январском рейде в Йемене "были главари террористической сети и их посредники". Однако конкретно имя аль-Рими в сообщении СЕНТКОМ не упоминалось.

Кроме того, к заявлению была прикреплена ссылка на фрагмент одной из видеозаписей, которые якобы были обнаружены в штабе экстремистов. В кадре человек в маске рассказывает о том, как сделать взрывчатку. Однако, как сразу определили местные издания, данный ролик был выложен террористами в сеть еще в 2007 году. Пентагон после этого сразу же удалил данные материалы из своего пресс-релиза.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что рейд нельзя признать полностью успешным, так как в ходе его проведения погиб член спецназа ВМС США и местные мирные жители. В СЕНТКОМ также признали, что во время нанесения ударов с воздуха для прикрытия американских военных могли погибнуть гражданские лица, включая детей.