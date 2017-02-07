Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Асад заявил, что Сирия не является собственностью его семьи

Международная панорама
7 февраля, 12:12 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Башар Асад был избран главой государства путем референдума в 2000 году после смерти своего отца, который правил в стране на протяжении 30 лет
Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Сирии Башар Асад

Президент Сирии Башар Асад

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БЕЙРУТ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Каждый сирийский гражданин имеет право занять пост главы республики. Об этом заявил  президент Сирии Башар Асад в интервью бельгийским СМИ, текст которого распространило информационное агентство SANA.

"Сирия принадлежит сирийцам и не является собственностью семьи Асадов. Мой отец (Хафез Асад) не планировал, что я буду его наследником. Когда он умер, я не занимал никакой государственной должности", - отметил Асад.

Бельгийский журналист задал президенту вопрос, видит ли он Сирию без члена семьи Асадов во главе исполнительной власти. "Мы не являемся владельцами Сирии, чтобы говорить о том, что только Асады должны занимать руководящие позиции. Это только западные СМИ утверждают, что я был поставлен своим отцом", - подчеркнул президент.

Башар Асад был избран главой государства путем референдума в 2000 году после смерти своего отца, который правил в стране на протяжении 30 лет. Он был переизбран затем в 2007 году и в 2014 году (на основе новой конституции, принятой в 2012 году).

В интервью Асад признал, что "как всякий человек он совершал ошибки". "Но главное, что мы сделали, и это было правильным: мы сразу повели борьбу против террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой", и выступили в поддержку национального примирения между сирийцами", - указал он.

Асад заявил, что оставит свой пост, если сирийцы изберут другого президента. "Это естественно, решение принадлежит народу, и дело даже не в голосовании. Вы не сможете сделать ничего в Сирии, особенно в условиях войны, если у вас не будет народной поддержки. Она необходима, чтобы вернуть в страну безопасность и стабильность", - отметил президент.

Смотрите также

Асад заявил, что сотрудничество РФ и США пойдет на пользу Сирии
Асад: страны Евросоюза сами изолировали себя от сирийского урегулирования
Асад: Сирия и Венесуэла подвергаются давлению за приверженность своему суверенитету
Канцелярия Асада опровергла слухи о состоянии его здоровья

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию имущества
2
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
3
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
4
Песков объяснил проверку боеготовности ВКС продолжением подобной практики
5
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
6
AliExpress не отменял бесплатную доставку в Россию
7
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
Темы дня
Реклама