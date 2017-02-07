Асад заявил, что Сирия не является собственностью его семьи

БЕЙРУТ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Каждый сирийский гражданин имеет право занять пост главы республики. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью бельгийским СМИ, текст которого распространило информационное агентство SANA.

"Сирия принадлежит сирийцам и не является собственностью семьи Асадов. Мой отец (Хафез Асад) не планировал, что я буду его наследником. Когда он умер, я не занимал никакой государственной должности", - отметил Асад.

Бельгийский журналист задал президенту вопрос, видит ли он Сирию без члена семьи Асадов во главе исполнительной власти. "Мы не являемся владельцами Сирии, чтобы говорить о том, что только Асады должны занимать руководящие позиции. Это только западные СМИ утверждают, что я был поставлен своим отцом", - подчеркнул президент.

Башар Асад был избран главой государства путем референдума в 2000 году после смерти своего отца, который правил в стране на протяжении 30 лет. Он был переизбран затем в 2007 году и в 2014 году (на основе новой конституции, принятой в 2012 году).

В интервью Асад признал, что "как всякий человек он совершал ошибки". "Но главное, что мы сделали, и это было правильным: мы сразу повели борьбу против террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой", и выступили в поддержку национального примирения между сирийцами", - указал он.

Асад заявил, что оставит свой пост, если сирийцы изберут другого президента. "Это естественно, решение принадлежит народу, и дело даже не в голосовании. Вы не сможете сделать ничего в Сирии, особенно в условиях войны, если у вас не будет народной поддержки. Она необходима, чтобы вернуть в страну безопасность и стабильность", - отметил президент.