Асад: страны Евросоюза сами изолировали себя от сирийского урегулирования

БЕЙРУТ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Европейские государства "нанесли урон интересам своих народов, заняв необъективную позицию в сирийском кризисе". Об этом, как сообщило информационное агентство SANA, заявил в понедельник президент САР Башар Асад на встрече в Дамаске с депутатами Федерального парламента Бельгии.

По его словам, "большинство стран Евросоюза, поддержав вооруженные формирования террористов, сами лишили себя какой-либо роли в сирийском урегулировании".