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Асад: страны Евросоюза сами изолировали себя от сирийского урегулирования

Международная панорама
6 февраля, 16:47 UTC+3 ¶ БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
По словам президента Сирии, государства ЕС поддержали вооруженные террористические группировки
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Башар Асад

Башар Асад

© EPA/SANA

БЕЙРУТ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Европейские государства "нанесли урон интересам своих народов, заняв необъективную позицию в сирийском кризисе". Об этом, как сообщило информационное агентство SANA, заявил в понедельник президент САР Башар Асад на встрече в Дамаске с депутатами Федерального парламента Бельгии.

По его словам, "большинство стран Евросоюза, поддержав вооруженные формирования террористов, сами лишили себя какой-либо роли в сирийском урегулировании".

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