Басурин: украинские военные за сутки свыше 600 раз обстреляли ДНР

ДОНЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки более 600 раз открывали огонь по территории провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"За прошедшие сутки силы Украины 607 раз обстреляли территорию ДНР. Тяжелая артиллерия применялась 90 раз, минометы различного калибра - 221 раз, танки - 13 раз, 23-мм зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие - 281 раз", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в агломерации Донецка. За сутки под огонь здесь попали села Яковлевка, Спартак, Жабичево и Крутая балка в Ясиноватском районе, зона бывшего аэропорта, Киевский и Петровский районы Донецка. Как отметил Басурин, силовики при этом сосредоточили в Марьинке (на западе Донецка) до 13 танков, а в поселке Новомихайловка Марьинского района - 2 САУ "Акация". При этом под Ясиноватой, в Новокалиново, позиции украинских силовиков усилили 3 РСЗО "Град", еще 8 переброшены в район Ивановки (37 км к западу от Донецка).

Огонь велся и по горловским поселкам Зайцево и Железная Балка. На этом участке фронта, в районе оккупированного поселка Иванополье разведка ДНР обнаружила шесть САУ украинских военных. К югу от столицы под обстрелы попал город Докучаевск. Еще южнее, в окрестностях села Сартана, Киев сосредоточил три реактивные системы залпового огня "Град".

Обстановка

На минувшей неделе обстановка у линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики атаковали республику в районе между контролируемым официальным Киевом городом Авдеевкой и находящимся под контролем ополченцев населенным пунктом Ясиноватая, но получили отпор. В результате боевых действий обе стороны понесли потери, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Совет Безопасности ООН в этой связи выразил глубокую обеспокоенность и призвал к немедленному прекращению огня. Выступая на заседании, постпред РФ в ООН Виталий Чуркин указал на то, что за ухудшение ситуации несут ответственность украинские власти и подконтрольные им силы. Это, по словам дипломата, подтверждают записи камер видеонаблюдения, которые в регионе разместили специалисты миссии ОБСЕ, и заявления самих украинских военачальников по поводу наступательных действий Вооруженных сил Украины. В свою очередь контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины призвала стороны конфликта отвести к 5 февраля в места хранения все вооружения и военную технику. Однако этого так и не случилось, Киев вместо отвода стянул дополнительную технику к линии разграничения.