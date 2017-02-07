Додон: ситуация в Молдавии после подписанного соглашения об ассоциации с ЕС деградировала

КИШИНЕВ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Ситуация в Молдавии после подписанного с ЕС соглашения об ассоциации деградировала вопреки оптимистичным прогнозам властей, заявил президент республики Игорь Додон в ходе состоявшихся в Брюсселе переговоров с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы Молдавии, на встрече были представлены данные, по которым спустя два года ситуация в стране резко ухудшилась по многим показателям: макроэкономическим, состоянию жизни граждан, индексу восприятия коррупции, свободы госучреждений и СМИ. По этой причине число сторонников интеграции в ЕС в стране сократилось с 2009 года с 68 до 38%.

"Я подтвердил то, что если в результате очередных или досрочных парламентских выборов, или в рамках референдума будет принято решение о том, что соглашение об ассоциации с ЕС нужно аннулировать, я как президент страны поддержу эту инициативу", - сказал Додон. Он объяснил такие результаты "плохим управлением страной, двойными стандартами с геополитическим подтекстом, применяемыми европейскими чиновниками по отношению ко всему, что происходило в эти годы в Кишиневе".

В ходе беседы с Туском Додон также подчеркнул, что для Молдавии жизненно важно восстановить отношения с Россией. "Мы не увеличили экспорт в ЕС, но потеряли рынок в России, который долгие годы был главным для нашей страны", - сказал президент Молдавии в беседе с корреспондентом ТАСС накануне визита в Брюссель. Он привел данные, по которым за два последних года в условиях свободной торговли с ЕС в денежном выражении экспорт Молдавии в эти страны уменьшился на $41 млн.

"Лишь осенью 2016 года наметился рост, что связано с хорошим урожаем и сезонными факторами. Поэтому рост экспорта на рынок ЕС пока нельзя считать тенденцией", - сказал Додон, который до 2009 года был вице-премьером, курирующим экономику. По словам главы Молдавии, не оправдались и ожидания большого притока иностранных инвестиций в молдавскую экономику: за два года этот показатель оказался на 17% ниже, чем за два года до начала действия соглашения. Президент указал на то, что за последние шесть лет госдолг страны увеличился в 2,3 раза, отметив, что "при сложившихся низких темпах экономического развития такой рост становится обременительным".

Додон попросил помощи в расследовании хищений из банков

Додон попросил ЕС оказать содействие в расследовании кражи €1 млрд из банковской системы страны, которое произошло в ходе правления коалиции проевропейских партий. "Глава государства призвал оказать содействие в расследовании кражи миллиардов из финансово-банковской системы страны, тем более, что это произошло после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС", - говорится в сообщении. В нем отмечено, что Додон проинформировал Туска, что правящая в стране коалиция проевропейских партий "имитирует реформы". Он поблагодарил европейских чиновников за рекордную финансовую помощь, оказанную Молдавии за последние восемь лет, выразив "сожаление, что эта помощь не привела к улучшению качества жизни людей". Коррупционный скандал разгорелся в Молдавии летом 2016 года, когда в прессу просочилась информация о том, что из трех финансовых учреждений - Bаncа de Economii, Banca Sociala и Unibank - было похищено около €1 млрд, что составляет более 20% ВВП страны. Руководил банками известный молдавский предприниматель Илан Шор, который в октябре 2015 года дал показания, что за благоприятствование его бизнесу бывший премьер Владимир Филат получил €250 млн. После чего Филата, который возглавлял Либерально-демократическую партию, составлявшую ядро правящей коалиции проевропейских партий, осудили на девять лет тюрьмы по обвинению в коррупции. Хищения спровоцировали массовые акции протеста оппозиции, под давлением которых пало два правительства, спровоцировав кризис власти. В декабре прошлого года Додон подписал законодательную инициативу об аннулировании принятого правительством закона, по которому возврат похищенных из банков денег правительство возложило на плечи населения. С инициативой президента не согласен премьер страны Павел Филип. В частности, глава кабинета министров пояснил, что если бы власти не включили похищенные деньги в государственный долг, то Молдавия лишилась бы значительной части внешнего финансирования от МВФ, Всемирного банка и ЕС. Как показали опросы, более 80% населения не доверяет правящей в Молдавии коалиции проевропейских партий. Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли, по которому республика должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, их реэкспорта через Молдавию, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции.