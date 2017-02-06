Додон в Брюсселе инициирует переговоры о сотрудничестве с ЕС и Россией

КИШИНЕВ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон отправится 6 февраля с двухдневным визитом в Брюссель, где проведет переговоры с руководством Еврокомиссии, Совета ЕС и НАТО.

"В ходе визита планирую обсудить с руководством Европейской комиссии, Совета ЕС, НАТО двусторонние отношения, внедрение подписанного правительством соглашения об ассоциации. Я намерен проинформировать о недостатках и проблемах, которые стали очевидными за два года реализации этого соглашения, об обманутых ожиданиях, с которыми столкнулись наши граждане. Мы не увеличили экспорт в ЕС, но также потеряли рынок в России, который долгие годы был главным для нашей страны", - заявил президент Молдавии в беседе с корреспондентом ТАСС накануне визита. Он подчеркнул, что судьбу этого соглашения должен решить народ.

"Если большинство граждан Молдавии на референдуме или большинство избранных депутатов выскажутся против соглашения с ЕС и решат его расторгнуть, я как президент не буду препятствовать им", - сказал Додон. Он напомнил о том, что, по последним опросам, число сторонников евроинтеграции в Молдавии упало с 70% в 2009 году до 39%, а число тех, кто высказывается в пользу интеграции страны в Евразийский экономический союз, выросло до 44%.

Отношения Молдавии с Россией

Президент Молдавии также сообщил, что перед поездкой передал главе представительства ЕС в Кишиневе Пиркке Тапиоле проект меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и республикой, который намерен подписать.

"Сотрудничество с Евразийским экономическим союзом не противоречит соглашению об ассоциации. Мы заинтересованы сохранить хорошие отношения с ЕС и восстановить стратегическое партнерство с Российской Федерацией. В своей деятельности я намерен поступать исходя из национальных интересов нашей страны", - пояснил Додон.

Он также рассказал о том, что планирует инициировать переговоры о торгово-экономическом сотрудничестве с Россией и ЕС. "Мы предложим в Брюсселе провести переговоры в трехстороннем формате с Россией и ЕС, чтобы решить, что делать с этими пошлинами (которые ввела Россия. - Прим. ТАСС). Потому что с этими пошлинами наши товары неконкурентоспособны", - считает глава Молдавии. Он подчеркнул, что обсуждал эти вопросы и во время недавнего визита в Москву.

Молдаване против НАТО

Президент Молдавии также сообщил, что в Брюсселе намерен предложить генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу не открывать офис альянса в Кишиневе. "В Молдавии, как нейтральном государстве, не должно быть офиса НАТО или каких-либо других военных организаций. У многих вызывает опасение, что открытие бюро по связи - это первый шаг для вступления республики в альянс. Мы также предложим руководству НАТО публично поддержать и подписать соглашение, которое бы признало нейтральный статус Молдавии", - сказал Додон.

Он указал на то, что, согласно опросам, подавляющее большинство граждан республики против вступления страны в НАТО.

Тем не менее ряд политиков в Кишиневе считает, что это не мешает стране сотрудничать с альянсом на основе индивидуального плана партнерства. В конце ноября 2016 года премьер Молдавии Павел Филип и Столтенберг подписали соглашение об открытии бюро по связям с НАТО в Кишиневе, документ позже ратифицировал парламент республики, сделав это до вступления Додона в должность. Планировалось, что представительство альянса должно открыться в марте.

Одной из тем переговоров, по словам главы Молдавии, будет и вопрос объединения с Румынией, который настойчиво продвигает Бухарест и некоторые молдавские политики. "У нас нет никаких проблем с Румынией, кроме одной - стремления некоторых политиков присоединить Молдавию к Румынии. Вот этого мы не допустим, будем бороться, добиваться в законодательном порядке запрета деятельности партий, которые выступают за ликвидацию нашего государства", - заявил президент.