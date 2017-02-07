Вице-спикер Южной Осетии: у Кокойты нет правовых оснований для участия в выборах

ЦХИНВАЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший глава Республики Южная Осетия (РЮО) Эдуард Кокойты, выдвинутый инициативной группой избирателей кандидатом на пост президента на предстоящих 9 апреля выборах, не может быть зарегистрирован Центральной избирательной комиссией республики, поскольку не соответствует требованию ценза оседлости. Об этом заявил во вторник первый заместитель председателя парламента республики Инал Мамиев.

"1 февраля этого года инициативной группой избирателей кандидатом в президенты был выдвинут бывший президент республики Эдуард Кокойты. Общеизвестно, что он не проживал постоянно в Южной Осетии последние пять лет, поэтому не отвечает введенному им же требованию ценза оседлости и не имеет юридических оснований для участия в предстоящих выборах", - сказал первый вице-спикер.

Предстоящие выборы - "важнейшее в жизни государства и каждого жителя страны событие", отметил Мамиев. "Убежден, что выборы президента должны пройти в спокойной и стабильной обстановке в строгом соответствии с действующим законодательством. Перед законом все кандидаты равны, без исключения, - подчеркнул он. - Уверен, что в случае подачи бывшим президентом документов в ЦИК РЮО после необходимых проверок Кокойты зарегистрирован не будет".

Первый замглавы парламента призвал ЦИК республики "строить свою работу в строгом соответствии с действующим конституционным законодательством".

Выборы в Южной Осетии

Согласно Конституции Южной Осетии, президентом может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет, владеющий государственным языком (осетинский) и постоянно проживающий последние 10 лет на территории республики. Глава государства избирается сроком на пять лет и не может занимать должность президента более двух сроков подряд.

В начале декабря минувшего года парламент Южной Осетии назначил очередные выборы президента страны на 9 апреля 2017 года.

Ранее председатель ЦИК Белла Плиева поясняла, что в июле 2016 года парламент Южной Осетии принял ряд уточняющих поправок в закон "О выборах президента Республики Южная Осетия" с целью исключить любые неясности и возможность разного толкования положений закона. В частности, по словам Плиевой, поправки в закон не ужесточают, а, наоборот, смягчают требования к цензу оседлости.

"Десятилетнее постоянное проживание на территории республики до дня регистрации необходимо, допускается три месяца отсутствия на территории республики в течение года, - уточнила она. - В данном случае на 93 рабочих дня человек может выехать за пределы Южной Осетии. Помимо этих дней, гражданин может выехать в командировку, на лечение или на обучение, при условии, что его посылают госорганы. В любом случае, цензу оседлости должны соответствовать все кандидаты".

О намерении баллотироваться на выборах заявляли действующий глава республики Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и экс-президент Эдуард Кокойты.