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СМИ: боевики ИГ подорвали главный резервуар с водой в Восточном Мосуле

Международная панорама
7 февраля, 20:36 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
Центральное хранилище на левом берегу реки Тигр было разрушено, а большинство кварталов части города осталось без водоснабжения
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КАИР, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) совершили крупную диверсию в неподконтрольном им в настоящее время Восточном Мосуле, подорвав снабжавший его водой главный резервуар. Об этом передает новостной портал Shafaq News.

По его данным, центральное хранилище на левом берегу реки Тигр было разрушено, а большинство кварталов восточной части города осталось без водоснабжения. Взрывной волной причинен серьезный ущерб близлежащим домам. О пострадавших или погибших информации не поступало.

С 17 октября правительственная группировка ведет наземную операцию по освобождению Мосула - иракской "столицы" ИГ. В ней, помимо частей регулярной армии, участвуют шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Поддержку с воздуха оказывают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри города отвечают контртеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.

24 января иракское командование объявило о полном освобождении от экстремистов восточной части города. Ранее, как отмечает Shafaq News, военные эксперты неоднократно предупреждали, что боевики, оставляя свои позиции под натиском наступающей группировки, постараются нанести максимальный ущерб городской инфраструктуре.

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