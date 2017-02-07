Могерини осудила легализацию Израилем поселений на Западном берегу

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини осудила принятие израильским парламентом закона о легализации еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"ЕС осуждает принятие закона о легализации незаконных поселений… этот закон преступает новый и опасный порог, сделав захват палестинских прав на собственность легальным в соответствии с израильским законодательством и разрешив конфискацию палестинской земли на оккупированной территории, находящейся в частной собственности", - говорится в заявлении.

В понедельник израильский Кнессет (парламент) утвердил во втором и третьем - окончательном - чтениях закон о легализации еврейских поселений и форпостов на Западном берегу реки Иордан. Документ определяет процедуру легализации поселенческих форпостов и отдельных зданий, сооруженных на частных палестинских землях и считавшихся ранее незаконными самими властями Израиля. Закон также закрепляет отмену сноса нелегальных построек поселенцев и переоформление самостроя в долгосрочную аренду с выплатой компенсации палестинским собственникам земли.

23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не отреагировав на призывы еврейского государства заблокировать резолюцию. Израиль уже тогда заявил, что не будет выполнять ее положения.

За 50 лет с момента получения контроля над Западным берегом Иордана в 1967 году Израиль возвел там около 120 поселений. Они считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса. Кроме этих поселений, на Западном берегу располагаются еще около 100 незаконных даже по мнению израильских властей форпостов и групп строений, которые занимают в общей сложности 800 гектаров частной палестинской земли и представляют собой 4 тысячи единиц жилья. Всего в поселениях на Западном берегу - и легальных с точки зрения Израиля, и нелегальных - проживают около 600 тысяч израильтян.