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Тиллерсон обсудил с главами МИД Австралии, Японии и Республики Корея борьбу с ИГ

Международная панорама
8 февраля, 0:00 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
В каждой из бесед госсекретарь США говорил о стремлении властей страны усилить военные союзы, экономическое партнерство и дипломатическое сотрудничество
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ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил во время телефонного разговора с главами МИД Австралии, Японии и Республики Корея сотрудничество в борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении и. о. руководителя пресс-службы Госдепартамента Марка Тонера.

"Главы (внешнеполитических) ведомств договорились о важности тесного сотрудничества для решения проблем, вызванных ИГ, угрозами со стороны запрещенных ядерных и ракетных программ Северной Кореи, а также напряженностью в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях", - отмечается в распространенном заявлении.

В каждой из трех бесед, которые состоялись в понедельник, госсекретарь "подчеркнул свое намерение тесно сотрудничать в работе над региональными и глобальными" приоритетными задачами. По словам Тонера, Тиллерсон "повторил стремление администрации США усилить (американские) военные союзы, экономическое партнерство и дипломатическое сотрудничество".

В заключении госсекретарь "выразил свое глубокое уважение вкладу их (глав МИД) стран в региональную безопасность, международное процветание", а также в развитие демократических институтов и верховенства права. Тиллерсон выразил желание провести встречи со своими собеседниками.

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