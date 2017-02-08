Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правящая партия Молдавии подвергла Додона критике за сделанные в Брюсселе заявления

Международная панорама
8 февраля, 10:33 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий
Демократы обвинили главу государства в том, что он не защищал интересы страны
Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Правящая Демократическая партия Молдовы (ДПМ) подвергла критике высказывания президента Игоря Додона, сделанные им во вторник в Брюсселе после встреч с руководством Евросоюза и НАТО. В заявлении, которое опубликовали молдавские СМИ, демократы обвинили главу государства в том, что он не защищал интересы страны.

"Приходится констатировать, что визит президента превратился в партийный визит, в ходе которого Додон представлял политические проекты Партии социалистов Республики Молдова (Додон покинул пост ее лидера после избрания главой государства - прим. ТАСС). Лидер страны не выступал как президент всех граждан Молдавии. Он пренебрег желанием большинства граждан, проголосовавших на последних парламентских выборах за продолжение проевропейского курса Республики Молдова и реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС", - говорится в документе.

В ДПМ выразили убеждение, что Молдавия пойдет "европейским путем модернизации". "У нее будут хорошие отношения с Российской Федерацией, которые позволят решать проблемы наших граждан там и вопросы, частично блокирующие наше экономическое сотрудничество", - отмечается в заявлении.

Додон на встречах с руководством ЕС и НАТО проинформировал, что ситуация в Молдавии после подписанного с ЕС Соглашения об ассоциации деградировала по многим показателям: макроэкономическим, состоянию жизни граждан, индексу восприятия коррупции, свободы госучреждений и СМИ.

По этой причине число сторонников евроинтеграции в стране сократилось с 2009 года с 68% до 38%. Президент объяснил такие результаты "плохим управлением страной, двойными стандартами с геополитическим подтекстом, применяемыми европейскими чиновниками по отношению ко всему, что происходило в эти годы в Кишиневе".

Додон подтвердил, что если в результате очередных или досрочных парламентских выборов или по итогам референдума будет принято решение о необходимости аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС, то он как президент поддержит эту инициативу.

Глава государства также попросил не открывать в столице нейтральной Молдавии офис НАТО, отметив, что против вступления в альянс, согласно опросам общественного мнения, выступает подавляющее большинство населения. Он подчеркнул, что это может осложнить переговоры по приднестровскому урегулированию и привести к эскалации напряженности в стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Додон, Игорь
Страны
Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
2
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
3
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход Конгресса
4
СК установил предварительную причину смерти школьника в Кузбассе
5
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
6
Режиссер фильма "Матильда" просит Генпрокуратуру оградить его от "измышлений" Поклонской
7
Губернатор Белгородской области опроверг слухи об отставке
Темы дня
Реклама