Правящая партия Молдавии подвергла Додона критике за сделанные в Брюсселе заявления

КИШИНЕВ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Правящая Демократическая партия Молдовы (ДПМ) подвергла критике высказывания президента Игоря Додона, сделанные им во вторник в Брюсселе после встреч с руководством Евросоюза и НАТО. В заявлении, которое опубликовали молдавские СМИ, демократы обвинили главу государства в том, что он не защищал интересы страны.

"Приходится констатировать, что визит президента превратился в партийный визит, в ходе которого Додон представлял политические проекты Партии социалистов Республики Молдова (Додон покинул пост ее лидера после избрания главой государства - прим. ТАСС). Лидер страны не выступал как президент всех граждан Молдавии. Он пренебрег желанием большинства граждан, проголосовавших на последних парламентских выборах за продолжение проевропейского курса Республики Молдова и реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС", - говорится в документе.

В ДПМ выразили убеждение, что Молдавия пойдет "европейским путем модернизации". "У нее будут хорошие отношения с Российской Федерацией, которые позволят решать проблемы наших граждан там и вопросы, частично блокирующие наше экономическое сотрудничество", - отмечается в заявлении.

Додон на встречах с руководством ЕС и НАТО проинформировал, что ситуация в Молдавии после подписанного с ЕС Соглашения об ассоциации деградировала по многим показателям: макроэкономическим, состоянию жизни граждан, индексу восприятия коррупции, свободы госучреждений и СМИ.

По этой причине число сторонников евроинтеграции в стране сократилось с 2009 года с 68% до 38%. Президент объяснил такие результаты "плохим управлением страной, двойными стандартами с геополитическим подтекстом, применяемыми европейскими чиновниками по отношению ко всему, что происходило в эти годы в Кишиневе".

Додон подтвердил, что если в результате очередных или досрочных парламентских выборов или по итогам референдума будет принято решение о необходимости аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС, то он как президент поддержит эту инициативу.

Глава государства также попросил не открывать в столице нейтральной Молдавии офис НАТО, отметив, что против вступления в альянс, согласно опросам общественного мнения, выступает подавляющее большинство населения. Он подчеркнул, что это может осложнить переговоры по приднестровскому урегулированию и привести к эскалации напряженности в стране.