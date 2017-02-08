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Трамп заявил Эрдогану, что серьезно относится к запросу о выдаче Гюлена

Международная панорама
8 февраля, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Исламского проповедника обвиняют в подготовке попытки военного переворота в Турции летом 2016 года
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что он очень серьезно относится к запросу турецких властей о выдаче проживающего в Америке мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в подготовке попытки военного переворота летом прошлого года.

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Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Эрдогана.

В подготовке путча Анкара обвиняет организацию ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"). Так в Турции называют ряд структур, которые связаны с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, с 1999 года проживающим в США.

В конце июля власти страны в законодательном порядке закрыли несколько тысяч организаций, связанных с "фетхуллахистами", а также провели масштабную чистку госаппарата и армии, которая продолжается до сих пор. К настоящему времени более 100 тыс/ госслужащих в различных структурах по всей стране были уволены или отстранены от исполнения своих обязанностей.

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Темы
Попытка государственного переворота в Турции
Персоны
Трамп, Дональд Эрдоган, Реджеп Тайип
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