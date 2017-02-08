Сообщение Трампа в Twitter привело к временному снижению курса акций Nordstrom

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НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Нью-Йоркская биржа отреагировала на недовольство президента США Дональда Трампа тем, что сеть универмагов Nordstrom отказалась от закупки изделий фирмы его дочери Иванки из-за низкого спроса.
"С моей дочерью Иванкой так нехорошо обошлась компания Nordstrom, - посетовал президент в сети микроблогов Twitter. - Она прекрасный человек и всегда мотивирует меня делать правильные вещи!" "Ужасно", - заключил Трамп.
My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 February 2017
Сразу же после того, как Трамп высказал свое мнение по решения Nordstrom, курс акций компании на Нью-Йоркской бирже упал с $42,70 до $42,48. Однако к середине торговой сессии курс поднялся до $43,12.
"Это уже не первый случай, когда "твиты" Трампа влияют - по крайней мере временно - на курс акций, - отметило информационное агентство AP. - После его высказывания в сети микроблогов Twitter ранее пострадали акции американских автомобилестроительных компаний, а также авиастроительной компании Boeing и компании по производству кондиционеров Carrier".
Как отметил в этой связи президент и главный управляющий Национальной федерации розничной торговли Мэтью Шэй, новый президент США "очень решительно высказывает свою точку зрения на различные вопросы и нам приходится учиться действовать в таких условиях".