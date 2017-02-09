МИД КНР: отношения Китая и США должны развиваться на основе сотрудничества

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ПЕКИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Развитие китайско-американских отношений должно осуществляться на основе сотрудничества. Об этом заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя получение председателем КНР Си Цзиньпином послания от президента США Дональда Трампа по случаю наступления Нового года по лунному календарю.
"Китайская сторона получила послание. Мы приветствуем тот факт, что Дональд Трамп поздравил председателя КНР Си Цзиньпина и китайский народ с праздником, - сказал дипломат. - Китай уделяет большое внимание развитию китайско-американских отношений".
"Китай и США несут особую ответственность в поддержании мира и стабильности, способствовании процветанию и по другим направлениям ", - отметил он, подчеркнув, что "сотрудничество является единственно правильным выбором" двух стран.
Как ранее сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, письмо с надеждой развивать с властями Китая конструктивные отношения, которые приносят пользу и Вашингтону, и Пекину, Трамп направил Си Цзиньпину.