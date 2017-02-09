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СМИ: неонацисты заменили надпись на логотипах Starbucks в Мадриде на Starburka

Международная панорама
9 февраля, 11:28 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
На витринах кофеен неонацисты также написали: "Здесь нанимают на работу беженцев, пока у тебя нет работы"
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Starbucks в Мадриде

Starbucks в Мадриде

© REUTERS/Susana Vera

МАДРИД, 9 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Неонацистская организация "Социальный очаг Мадрид" (Hogar Social Madrid) запустила кампанию против американской сети кофеен Starbucks в испанской столице. Об этом сообщила газета ABC.

По ее информации, действия неонацистов связаны с недавним заявлением генерального директора Starbucks Говарда Шульца, который выступил в поддержку мигрантов. Так, члены организации заклеили логотип ряда кофеен похожим, однако вместо "Starbucks Coffee" на знаке появилось изображение женщины с закрытым лицом и надпись: "Starburka Refugees". Кроме того, на витринах некоторых кофеен неонацисты также оставили сообщение: "Здесь нанимают на работу беженцев, пока у тебя нет работы".

В конце января текущего года Шульц выступил с критикой решения президента США Дональда Трампа сократить квоту на прием беженцев. По словам генерального директора, "Starbucks всегда выступала и будет выступать за создание возможностей" для молодых работающих людей, для фермеров, а также для тех, кто "приехал в Америку, чтобы начать новую жизнь". В этой связи Шульц отметил, что в течение пяти лет Starbucks планирует "нанять на работу около 10 тыс. беженцев в 75 странах, где компания ведет свой бизнес".

Критика в адрес Трампа связана с указом о приостановке на 120 дней программы размещения в США беженцев и введении запрета продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Против данного решения выступили также представители ведущих технологических компаний США, среди которых глава SpaceX и Tesla Motors Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и руководитель интернет-гиганта Google Сундар Пичаи.

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Миграционная политика Трампа
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