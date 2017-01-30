Глава Starbucks раскритиковал миграционную политику Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Генеральный директор американской сети кофеен Starbucks Говард Шульц заявил о поддержке иммигрантов и выступил с критикой решения президента США Дональда Трампа сократить квоту на прием беженцев. В открытом письме к партнерам, опубликованном на сайте компании, он назвал ряд мер, которые примет Starbucks для оказания содействия выходцам из других стран.

Шульц заверил своих сотрудников в том, что "Starbucks всегда выступала и будет выступать за создание возможностей" для молодых работающих людей, для фермеров, а также для тех, кто "приехал в Америку, чтобы начать новую жизнь".

"Мы не останемся в стороне и не будем молчать в свете той неопределенности, которая с каждым днем возрастает вокруг действий новой администрации", - написал Шульц. По его словам, в течение пяти лет Starbucks планирует "нанять на работу около 10 тыс. беженцев в 75 странах, где компания ведет свой бизнес", а также поддерживать начатую в 2012 году экс-президентом США Бараком Обамой программу содействия иммигрантам. Кроме того, Starbucks сохранит для своих служащих действие тех положений закона о медицинском страховании, которые хочет отменить администрация Трампа.

За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена приостановлен на 90 дней. Кроме того, хозяин Белого дома распорядился в течение 120 дней не принимать беженцев в США. Решение Трампа вызвало волну протеста как в Соединенных Штатах, так и за их пределами.

В конце минувшей недели иммиграционную политику Трампа подвергли критике представители ведущих технологических компаний США, среди которых глава SpaceX и Tesla Motors Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и руководитель интернет-гиганта Google Сундар Пичаи.