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Глава Starbucks раскритиковал миграционную политику Трампа

Международная панорама
30 января, 11:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, января. /ТАСС
Говард Шульц также заверил, что компания будет продолжать поддерживать начатую в 2012 году экс-президентом США Бараком Обамой программу содействия иммигрантам
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Говард Шульц

Говард Шульц

© AP Photo/Richard Drew

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Генеральный директор американской сети кофеен Starbucks  Говард Шульц заявил о поддержке иммигрантов и выступил с критикой решения президента США Дональда Трампа сократить квоту на прием беженцев. В открытом письме к партнерам, опубликованном  на сайте компании, он назвал ряд мер, которые примет Starbucks для оказания содействия выходцам из других стран.

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Шульц заверил своих сотрудников в том, что "Starbucks всегда выступала и будет выступать за создание возможностей" для молодых работающих людей, для фермеров, а также для тех, кто "приехал в Америку, чтобы начать новую жизнь".

"Мы не останемся в стороне и не будем молчать в свете той неопределенности, которая с каждым днем возрастает вокруг действий новой администрации", - написал Шульц. По его словам, в течение пяти лет Starbucks планирует "нанять на работу около 10 тыс. беженцев в 75 странах, где компания ведет свой бизнес", а также поддерживать начатую в 2012 году экс-президентом США Бараком Обамой программу содействия иммигрантам. Кроме того, Starbucks сохранит для своих служащих действие тех положений закона о медицинском страховании, которые хочет отменить администрация Трампа.

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За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена приостановлен на 90 дней. Кроме того, хозяин Белого дома распорядился в течение 120 дней не принимать беженцев в США. Решение Трампа вызвало волну протеста как в Соединенных Штатах, так и за их пределами.

В конце минувшей недели иммиграционную политику Трампа подвергли критике представители ведущих технологических компаний США, среди которых глава SpaceX и Tesla Motors  Илон Маск, гендиректор Apple  Тим Кук и руководитель интернет-гиганта Google  Сундар Пичаи.

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