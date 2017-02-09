Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко объявил о своей встрече с Трампом в ближайшее время

Международная панорама
9 февраля, 14:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, февраля. /ТАСС
Для подготовки визита президента Украины в США министр иностранных дел страны Павел Климкин сначала посетит Вашингтон
Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко объявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится в ближайшее время. Об этом он информировал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Смотрите также

Депутат: ДНР нужно пригласить представителей США для ознакомления с ситуацией в Донбассе
Косачев: украинский вопрос вряд ли будет приоритетным для новой администрации США
Трамп и Порошенко отметили необходимость прекращения огня в Донбассе

"В ближайшее время состоится мой визит в США, и для технической подготовки этого визита мы (Порошенко и Трамп - прим. ТАСС) договорились, что министр иностранных дел Павел Климкин посетит Вашингтон, где проведет необходимые переговоры", - сказал он.

По словам Порошенко, соответствующая договоренность была достигнута в ходе "продуктивного, конструктивного и дружественного" телефонного разговора с Трампом 5 февраля. Тогда, отметил Порошенко, "мы обсудили широкий круг вопросов нашего сотрудничества", в том числе по вопросам Крыма и Донбасса, "и координацию наших действий в этом направлении".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
США Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко объявил о своей встрече с Трампом в ближайшее время
2
На стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
3
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
4
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
5
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате
6
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
7
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
Темы дня
Реклама