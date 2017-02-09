Порошенко объявил о своей встрече с Трампом в ближайшее время

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КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко объявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится в ближайшее время. Об этом он информировал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.
"В ближайшее время состоится мой визит в США, и для технической подготовки этого визита мы (Порошенко и Трамп - прим. ТАСС) договорились, что министр иностранных дел Павел Климкин посетит Вашингтон, где проведет необходимые переговоры", - сказал он.
По словам Порошенко, соответствующая договоренность была достигнута в ходе "продуктивного, конструктивного и дружественного" телефонного разговора с Трампом 5 февраля. Тогда, отметил Порошенко, "мы обсудили широкий круг вопросов нашего сотрудничества", в том числе по вопросам Крыма и Донбасса, "и координацию наших действий в этом направлении".