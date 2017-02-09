Гройсман пригласил Североатлантический совет в полном составе приехать на Украину

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригласил Североатлантический совет в полном составе посетить его страну, "чтобы увидеть своими глазами результаты проводящихся реформ". Об этом он заявил на брифинге с замгенсека НАТО Роуз Готтемюллер, которая приняла приглашение, но затруднилась сказать, когда это может произойти.

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