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Трамп считает, что Маккейн "разучился побеждать"

Международная панорама
9 февраля, 16:56 дата обновления: 9 февраля, 17:48 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Американский лидер указал на то, что США "увязли в конфликтах" по всему миру
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© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Известный сенатор-республиканец Джон Маккейн не должен высказывать свое мнение об успехе операции американских военных в Йемене, он давно уже разучился побеждать. Такое мнение сегодня выразил президент страны Дональд Трамп.

Речь идет о рейде, проведенном 29 января спецназом ВМС США. Во время него был убит один из членов отряда, старшина Уильям Райан Оуэнс, также сообщалось о гибели местных мирных жителей. Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявило, что спецназу удалось ликвидировать 14 боевиков, в том числе главарей террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове".

"Сенатору Маккейну не следует рассуждать об успехе или провале нашей операции в беседах со СМИ. Это лишь подбадривает противника! Он проигрывает уже настолько долго, что он разучился побеждать", - написал Трамп на своей странице в Twitter. Американский лидер указал на то, что США сейчас "увязли в конфликтах" по всему миру.

Ранее Маккейн, возглавляющий сенатский комитет по делам вооруженных сил, заявил о том, что не считает проведенный рейд в Йемене успешным. По его словам, он завершился провалом. "Наш герой Райан погиб в ходе успешной миссии (как утверждает генерал Мэттис), а не во время "провала", - подчеркнул, в свою очередь, Трамп, ссылаясь на нынешнего главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

Маккейн до этого в своем заявлении обосновал свою позицию именно фактом потери американского военнослужащего. "У каждой военной операции есть цели. И хотя многие из них были достигнуты во время рейда в Йемене, я не стал бы называть успешной операцию, которая привела к гибели американца", - утверждал политик. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ответ на это заявил, что рейд завершился "огромным успехом", а всем, кто выражает несогласие с этим, "следует извиниться" перед Оуэнсом.

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