Израильский министр: закон о легализации форпостов защищает и права палестинцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Закон о легализации незаконных еврейских поселений и форпостов на Западном берегу реки Иордан призван защитить как тысячи семей израильтян от выселения, так и права палестинцев, которые смогут получить компенсации за свои земли. Такое мнение высказал в интервью ТАСС израильский министр по делам Иерусалима и национального наследия, председатель политбюро возглавляемой премьер- министром Биньямином Нетаньяху партии "Ликуд" Зеэв Элькин.

"Закон об упорядочении израильских поселений в Иудее и Самарии" не только защищает от выселения тысячи израильских семей, но и, по сути, защищает права палестинцев, которые смогут реализовать свое право в обход расистских палестинских законов, которые запрещают им продавать землю евреям", - сказал Элькин. Он напомнил, что в Палестинской национальной администрации (ПНА) "есть закон, который запрещает продавать землю израильтянам под страхом смертной казни".

"Поэтому палестинцы, фактически, не могут получить деньги, реальную компенсацию за свою землю, - продолжил министр. - А закон об упорядочении дает им возможность получить реальные деньги - даже больше рыночной стоимости своей земли".

"Логичный и справедливый" закон

Элькин назвал принятый 6 февраля "Закон об упорядочении", "абсолютно логичным и справедливым". "Похожий закон действует на самой суверенной территории Израиля, - сказал он. - Закон фиксирует очень простое положение: если при участии государства было построено жилье, а потом задним числом через много лет выяснилось, что это не государственная земля, а земля частного собственника, то в такой ситуации не разрушают жилье, а выплачивают компенсацию по рыночной стоимости, даже - чуть больше - хозяину земли".

По его словам, "такие законы действуют в США, других странах". "Это - правильный закон, логичный закон, а в ситуации с палестинцами он еще более актуален", - добавил министр.

Протест в суде

В среду ряд правозащитных неправительственных организаций Израиля обратились в Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) с требованием отменить "Закон об упорядочении". В беседе с корр. ТАСС Элькин выразил надежду, что суд не будет блокировать документ. "Теоретически, этот закон может быть заблокирован БАГАЦ потому, что, по израильскому обычаю, ставшему традицией в последние 20 лет, хотя у него и нет обоснования в законодательном кодексе, сложилась практика, по которой Верховный суд отменяет или приостанавливает действие законов, - сказал министр. - Но я надеюсь, что этого не произойдет".

Утверждение закона

6 февраля Кнессет (парламент Израиля) утвердил во втором и третьем - окончательном - чтениях закон о легализации незаконных еврейских поселений и форпостов на Западном берегу реки Иордан. За закон проголосовали 60, против - 52 из 120 депутатов Кнессета. Закон прописывает процедуру легализации поселенческих форпостов и отдельных зданий, построенных на частных палестинских землях и считавшихся ранее незаконными самими властями Израиля. Документ также закрепляет отмену сноса незаконных построек поселенцев и переоформление самостроя в долгосрочную аренду с выплатой компенсации палестинским собственникам земли.

Положения закона

"С момента вступления в силу закона прекращены все процессы по разрушению сооружений в израильских поселениях в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан - прим. корр. ТАСС), за исключением тех зданий, относительно которых уже был издано постановление суда, предписывающее их разрушение", - говорится в официальном сообщении пресс-службы израильского парламента. "Тот, кто доказал право собственности на эти земельные участки, получит компенсацию в размере 125% их стоимости, либо другие земельные участки", - добавили в пресс-службе.

История вопроса

За 50 лет с момента получения контроля над Западным берегом реки Иордан в 1967 году Израиль построил около 120 поселений на этой территории. Эти поселения считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса. Кроме этих 120 поселений, на Западном берегу располагаются еще около 100 считавшихся незаконными даже израильскими властями форпостов и групп строений, которые занимают в общей сложности 800 гектаров частной палестинской земли и представляют собой 4 тыс. единиц жилья. Всего во всех поселениях на Западном берегу - и легальных, с точки зрения Израиля, и нелегальных - проживают около 600 тыс. израильтян.

Переговоры Нетаньяху и Трампа

На 15 февраля запланирован первый с момента избрания Дональда Трампа визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. Элькин считает, что вопрос о поселениях не станет главной темой переговоров. "Возможно, лидеры коснутся вопроса еврейских поселений, но, в принципе, обострение вокруг вопроса о поселениях само по себе достаточно непродуктивно", - сказал министр, по мнению которого "поселения никогда не мешали никаким политическим процессам на Ближнем Востоке".

"Речь идет о 10% израильтян, которые сегодня проживают за "зеленой линией", - продолжил он. - Поэтому понятно, что есть процесс естественного роста, и необходимость строительства в поселениях вызвана тем, что еврейское государство должно решать проблемы десятой части своих граждан".