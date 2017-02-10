В Госдепартаменте США усматривают политический подтекст в приговоре Навальному

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госдепартамент США обеспокоен приговором Алексею Навальному после повторного рассмотрения дела "Кировлеса", расценивая это как действие, направленное против независимых политиков. Соответствующую позицию изложил в четверг в беседе с корр. ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы обеспокоены недавним обвинительным приговором в отношении Алексея Навального. Он является повторением приговора в рамках дела 2013 года, который был отменен российским Верховным судом, а Европейский суд по правам человека посчитал его нарушением гражданских прав", - сказал дипломат. "Данное решение представляется еще одним примером жестких мер российских властей в отношении независимых голосов, включая оппозиционных политиков", - добавил он. В Госдепартаменте также призывают "обеспечить справедливые и равные условия" для всех политиков, которые хотят принять участие в демократическом управлении страной.

Кроме того, продолжил представитель Госдепартамента, в ведомстве обеспокоены состоянием здоровья журналиста, председателя Фонда Бориса Немцова и координатора движения "Открытая Россия" Владимира Кара-Мурзы. "Мысленно мы с его семьей, друзьями и коллегами", - сказал собеседник агентства.

Вопрос о Навальном и Кара-Мурзе, которого один из местных журналистов по какой-то причине назвал "режиссером", поднимался и на брифинге в Белом доме, однако реакция пресс-секретаря президента США Шона Спайсера была более сдержанной: "Думаю, наш Госдепартамент в курсе этой ситуации, мы следим за ней".

В среду Ленинский суд Кирова признал виновными Алексея Навального и Петра Офицерова в хищениях по делу "Кировлеса" и приговорил их, соответственно, к пяти и четырем годам лишения свободы условно. Навального осудили по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение и растрата"), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление входит в разряд тяжких.

Кара-Мурза был госпитализирован 2 февраля в одну из московских больниц. Врачи поставили ему диагноз "острая интоксикация неустановленным веществом".