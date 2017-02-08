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В ЕС приговор Навальному сочли политически мотивированным

Международная панорама
8 февраля, 20:53 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина
В Европейской службе внешних действий заявили, что решение суда фактически исключает блогера из политического процесса и тем самым ограничивает политический плюрализм в РФ
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БРЮССЕЛЬ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Власти ЕС считают вынесенный 8 февраля приговор Алексею Навальному направленным на исключение оппозиционера из политического процесса в России. Об этом говорится в заявлении, распространенном Европейской службы внешних действий.

"Нынешнее решение фактически исключает Навального из политического процесса, что ограничивает политический плюрализм в России и вызывает серьезные вопросы о справедливости демократических процессов в РФ", - полагают во внешнеполитической службе. Там назвали приговор "попыткой заглушить еще один независимый политический голос в России".

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Хотя традиционно заявления Европейской службы внешних действий делаются от имени ее руководителя - верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, данный текст распространен от имени неназванного пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС.

8 февраля Ленинский суд Кирова признал виновными Алексея Навального и Петра Офицерова в хищениях по делу "Кировлеса" и приговорил их, соответственно, к пяти и четырем годам лишения свободы условно. Навального осудили по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение и растрата"), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление входит в разряд тяжких.

Согласно закону "Об основных гарантиях избирательных прав", гражданин не может участвовать в выборах, если он был приговорен к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления.

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