Тибилов: действующая команда президента Южной Осетии ощущает поддержку РФ

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ЦХИНВАЛ, 10 февраля. /ТАСС/. Поддержка России стала одним из важнейших факторов развития Южной Осетии и помогла переломить негативные тенденции в республике. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС президент Южной Осетии Леонид Тибилов.
"Я считаю большой привилегией возможность ответить на Ваш вопрос без каких-либо сомнений. Поддержка президента (РФ Владимира) Путина и наших коллег из российских министерств и ведомств является одним из важнейших факторов развития Южной Осетии", - подчеркнул Тибилов, отвечая на вопрос, чувствует ли его команда поддержку с российской стороны.
"Совместными усилиями нам удалось переломить определенные негативные тенденции, имевшие место в республике, и на протяжении последних лет у нас нет ни одного примера нецелевого использования средств, - обратил внимание глава Южной Осетии. - Республика преобразилась, стала намного более комфортным местом для жизни".
"Конечно, без внимания и поддержки России мы бы таких результатов не добились", - убежден президент. Он отметил очень высокий уровень взаимодействия, который "позволяет оперативно решать любые возникающие вопросы в рабочем порядке". "Доверие руководства и народа России для меня как президента имеет огромное значение. Уверен, что оно позволит нам и в будущем успешно решать имеющиеся задачи", - обратил внимание Тибилов.
Полный текст интервью размещен на сайте ТАСС.