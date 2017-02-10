Тибилов: Южную Осетию не волнует мнение Грузии о выборах в республике

ЦХИНВАЛ, 10 февраля. /Спец. корр. ТАСС Юлия Семенова/. Народ Южной Осетии не волнует мнение Грузии по поводу политических процессов в республике. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС президент Южной Осетии Леонид Тибилов.

"Любые политические мероприятия в Южной Осетии Грузия оценивает негативно, это внутреннее дело Грузии", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент подчеркнул, что Южная Осетия - суверенное государство, занимающееся системным решением стоящих перед ним задач. "Мнение Грузии по поводу процессов, происходящих в Южной Осетии, не имеет для народа республики никакого значения", - подчеркнул Тибилов.

Он напомнил, что никакого развития межгосударственных отношений между Цхинвалом и Тбилиси нет, так как Грузия не признает суверенитет республики и факт агрессии против Южной Осетии. "Если взять Женевские переговоры, то здесь Грузия отказывается подписывать документ о неприменении силы против Южной Осетии и Абхазии, - указал Тибилов. - В соседней стране все еще не могут смириться с объективной реальностью, существующей уже более 25 лет".

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