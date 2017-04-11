Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.04:
$ 56.96
€ 60.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко подписал закон, позволяющий заочное осуждение Януковича

Международная панорама
11 апреля, 20:48 дата обновления: 11 апреля, 21:09 UTC+3
Защита экс-президента Украины считает, что этот закон свидетельствует об избирательности правосудия в стране
Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий заочно осудить экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте Верховной рады.

"Возвращено с подписью президента", - гласит отметка под соответствующим документом на сайте парламента.

Закон о заочном осуждении Рада дважды отправляла на доработку, а 9 февраля парламентарии вообще отказались рассматривать проект, который бы позволил начать процесс осуждения экс-президента. В первом чтении законопроект был принят Радой 23 февраля, во втором - 16 марта. До этого Порошенко призвал украинских парламентариев поддержать законопроект, позволяющий заочное осуждение экс-главы государства. При этом глава государства подчеркнул важность того, "чтобы именно решением суда Янукович был лишен звания президента, поскольку суд устанавливает вину, а парламент только дает политическую оценку".

Смотрите также

Защита Януковича: экс-президенту Украины до сих пор не предъявлено обвинение в госизмене
Защита Януковича опровергает наличие у него банковского счета на $1 млрд
Защита Януковича настаивает на переводе расследования дела из заочного в обычный режим

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что действующая редакция закона о заочном осуждении дает защите возможность останавливать и затягивать дела. Новый же закон, по словам генпрокурора, закроет возможность избежать ответственности как на Украине, так и в европейских судах.

Защита Януковича считает, что этот закон свидетельствует об избирательности правосудия на Украине и нарушении статей 6 ( защищает право на судебное разбирательство) и 14 (запрещает дискриминацию) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Избирательность правосудия в данном случае, как пояснил адвокат Виталий Сердюк, заключается в том, что ранее президент Украины Петр Порошенко и генеральный прокурор Юрий Луценко, "настаивая на принятии данного закона, основным аргументом использовали необходимость начать судебный процесс в отношении Виктора Януковича и осудить его". Кроме того, отметил адвокат, еще одним доводом против принятого закона "в будущем процессе станет то, что депутаты, голосуя за него, не видели окончательного текста". Он добавил, что как юрист считает "этот закон антигражданским, поскольку он открывает правоохранительным органам широкое поле для злоупотреблений предоставленными правами". Сердюк намерен приобщить заявления Порошенко к материалам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и передать в Интерпол, в Европейский суд справедливости, а также в ряд международных правозащитных организаций "как прямое достаточное и допустимое доказательство наличия политического преследования Виктора Януковича".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Янукович, Виктор Федорович Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
Триумф “Ворчуна”
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава "Массандры" назвала арест крымских вин в Италии хорошей рекламой
2
Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавший
3
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезными
4
ООН обвинила сирийскую армию в блокаде района Восточная Гута в пригороде Дамаска
5
Запад предложил СБ ООН новый проект резолюции по расследованию химатаки в Сирии
6
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
7
Васильева предлагает сократить число аспирантов на кафедре до трех
Темы дня
Загрузка...
Реклама