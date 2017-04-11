Порошенко подписал закон, позволяющий заочное осуждение Януковича

КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий заочно осудить экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте Верховной рады.

"Возвращено с подписью президента", - гласит отметка под соответствующим документом на сайте парламента.

Закон о заочном осуждении Рада дважды отправляла на доработку, а 9 февраля парламентарии вообще отказались рассматривать проект, который бы позволил начать процесс осуждения экс-президента. В первом чтении законопроект был принят Радой 23 февраля, во втором - 16 марта. До этого Порошенко призвал украинских парламентариев поддержать законопроект, позволяющий заочное осуждение экс-главы государства. При этом глава государства подчеркнул важность того, "чтобы именно решением суда Янукович был лишен звания президента, поскольку суд устанавливает вину, а парламент только дает политическую оценку".

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что действующая редакция закона о заочном осуждении дает защите возможность останавливать и затягивать дела. Новый же закон, по словам генпрокурора, закроет возможность избежать ответственности как на Украине, так и в европейских судах.

Защита Януковича считает, что этот закон свидетельствует об избирательности правосудия на Украине и нарушении статей 6 ( защищает право на судебное разбирательство) и 14 (запрещает дискриминацию) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Избирательность правосудия в данном случае, как пояснил адвокат Виталий Сердюк, заключается в том, что ранее президент Украины Петр Порошенко и генеральный прокурор Юрий Луценко, "настаивая на принятии данного закона, основным аргументом использовали необходимость начать судебный процесс в отношении Виктора Януковича и осудить его". Кроме того, отметил адвокат, еще одним доводом против принятого закона "в будущем процессе станет то, что депутаты, голосуя за него, не видели окончательного текста". Он добавил, что как юрист считает "этот закон антигражданским, поскольку он открывает правоохранительным органам широкое поле для злоупотреблений предоставленными правами". Сердюк намерен приобщить заявления Порошенко к материалам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и передать в Интерпол, в Европейский суд справедливости, а также в ряд международных правозащитных организаций "как прямое достаточное и допустимое доказательство наличия политического преследования Виктора Януковича".