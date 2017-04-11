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ООН обвинила сирийскую армию в блокаде района Восточная Гута в пригороде Дамаска

Международная панорама
11 апреля, 22:10 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Официальный представитель генсека ООН призвал немедленно предоставить организации и ее партнерам доступ в район
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ООН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Сирийские правительственные войска с марта осуществляют блокаду района Восточная Гута в пригороде Дамаска, не пропуская туда коммерческие грузы. С таким утверждением выступил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, во всемирной организации серьезно обеспокоены положением в Восточной Гуте, где проживают около 400 тысяч человек. "Поступает информация об интенсивных воздушных бомбардировках и артиллерийских обстрелах, которые привели к гибели и ранениям мирных жителей. Сообщается, что с конца марта правительственные войска не пропускали в Восточную Гуту грузовики с коммерческими грузами, что привело к росту цен на основные товары", - сказал представитель генсека. Он отметил, что многие пекарни в этом районе "закрылись из-за нехватки муки и высоких цен на горючее".

Дюжаррик призвал немедленно предоставить ООН и ее партнерам доступ в Восточную Гуту, пока ситуация в этом районе не ухудшилась. Представитель генсека напомнил о том, что в последний раз всемирная организация доставляла помощь в осажденные населенные пункты "почти шесть месяцев назад, в октябре 2016 года". "Некоторые районы недоступны с июня прошлого года", - подчеркнул он. Дюжаррик также напомнил сторонам конфликта в Сирии о том, что они обязаны защищать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в соответствии с международным гуманитарным правом.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин предупредил о возможных провокациях в пригородах Дамаска, связанных с химическим оружием. "У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации - а я по-другому их назвать не могу, - готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти", - сказал российский лидер. Как пояснил ТАСС источник в Кремле, заявления Путина касаются Восточной Гуты.

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