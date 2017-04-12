Манифестации против итогов выборов президента Сербии прошли в Белграде, Нише и Нови-Саде

БЕЛГРАД, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Акции протеста "против диктатуры" прошли во вторник в крупнейших городах Сербии, в том числе Белграде, Нише и Нови-Саде. Столичное шествие молодежи, как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, состоялось в девятый раз с момента проведения в стране президентских выборов 2 апреля.

Толпа протестующих прошла по центральным улицам Белграда, вызвав транспортный коллапс. Проходя по Бульвару короля Александра, манифестанты под крики "Кто не скачет, тот - Вучич" зажгли несколько факелов. По-прежнему, самым популярным возгласом у "борцов с диктатурой" в ходе шествия было подражание собачьему лаю: "Ав, ав, ав". Таким образом они обыгрывали инициалы победившего на президентских выборах премьер-министра Сербии Александара Вучича.

Некоторые демонстранты пытались обыграть фамилию премьера и завыть по-волчьи (Вучич в переводе с сербского - маленький волк, волчок), однако эта этимологическая затея не была поддержана остальными протестующими. Как и накануне, манифестанты требовали смены политической элиты и "честных выборов". Молодежь несла плакаты "Департизация", "Равный доступ к образованию и его госфинансирование", "Здравоохранение для всех", "Свободные выборы", "Свободные СМИ", "Защита и увеличение трудовых прав", "Народ голодает, а элита радуется".

Полиция не препятствовала проведению акции, большого скопления правоохранителей не наблюдалось. Сотрудники патрульной службы перекрыли дороги для автотранспорта, чтобы шествие прошло безопасно.

По последним данным Республиканской избирательной комиссии, после обработки 96,6% бюллетеней премьер-министр Сербии Александар Вучич победил на президентских выборах в первом туре с результатом 55,02%. Бывший омбудсмен Саша Янкович идет вторым с результатом 16,36%. На третьем месте находится политик Лука Максимович с результатом 9,43%, за ним следуют экс-глава МИД Вук Еремич (5,65%) и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,51%).

Президент Сербии избирается на пятилетний срок, этот пост можно занимать не более двух раз. Главе государства отводятся преимущественно представительские функции. Он также предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства, имеет право подписывать законы и накладывать на них вето, назначает и отзывает послов, осуществляет помилование и вручает госнаграды, является верховным главнокомандующим.