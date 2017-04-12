Белый дом: Иванка Трамп восприняла химатаку в Сирии так, как все окружение президента

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Дочь президента США и его советник Иванка Трамп отреагировала на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб таким же образом, как и все остальные представители окружения американского лидера. Это утверждал на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Таким образом он прокомментировал публикации о том, что влияние Иванки стало едва ли не определяющим для ее отца, главы администрации США Дональда Трампа при выработке решения о нанесении ракетного удара по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс 7 апреля. Сведения на этот счет по существу подтвердил в интервью газете The Daily Telegraph сын президента США и брат Иванки Эрик.

Как признал Спайсер, "нет сомнения, что Иванка и другие изложили свое мнение" главе администрации США после якобы имевшей место в Идлибе химатаки. На самого президента оказали серьезное воздействие фотографии с места трагических событий, отметил представитель Белого дома. По его словам, "имелось широкое подтверждение того, что фотографии и шаги, которые привели к их появлению, были ужасающими и требовали (ответного) действия". "Не думаю, что Иванка придерживается какой-то отличной от других точки зрения, когда речь заходит о нашем ответе (на произошедшее в Идлибе)", - заявил Спайсер.

Он ушел от прямого ответа на вопрос о том, рекомендовала ли 35-летняя Иванка отцу применить военную силу против нынешних властей в Дамаске. "Я ее об этом не спрашивал", - утверждал Спайсер. Он не отрицал, что находится в курсе высказываний Эрика Трампа в интервью "Дейли телеграф".

Последний подтвердил, что Иванка действительно оказала значительное влияние на решение отца нанести удар по авиабазе в Сирии. Она "была убита горем и потрясена" жестокостью предполагаемой химической атаки, подчеркнул ее 33-летний брат. Как сообщила ранее газета Independent, именно влияние Иванки сыграло значительную роль в вынесении отцом решаения нанести удар по Сирии. Газета ссылалась на источники, знакомые с содержанием дипломатического донесения на этот счет, направленного британским послом в Вашингтоне Кимом Даррохом премьер-министру страны Терезе Мэй и министру иностранных дел Борису Джонсону.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.