Хейли: США дали РФ шанс сохранить лицо после инцидента с химоружием

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НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Администрация президента США Дональда Трампа предоставила России шанс сохранить лицо и внести конструктивный вклад в урегулирование конфликта в Сирии после предполагаемого применения химического оружия в провинции Идлиб. Такую версию событий изложила в эфире телекомпании CNN постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
По ее утверждению, оперативная реакция Москвы на информацию о химатаке указывает на то, что Россия знала обо всем заранее. "Они (россияне) слишком быстро отреагировали и стали защищаться. Не было похоже, что они были шокированы или удивлены. Затем появились свидетельства, и мы узнали, что на самом деле произошло", - продолжала американский дипломат.
"Я считаю, что они нервничают. Я считаю, что они ведут себя так, будто действия Асада (президента Сирии Башара Асада) и их старания покрыть его ослабили их (позиции). Они сознают, что мировое сообщество не поверило в это", - утверждала Хейли. Согласно изложенной ею версии, Москва "пытается сохранить лицо", и США дают ей такую возможность.
Постпред США также сравнила положение России с изоляцией на покинутом острове. "Россия представляет собой остров, ей предстоит решить, остаться ли на нем и потерять всех, кто желает взаимодействовать с ней. Или же им стоит не терять лицо, постараться на самом деле попытаться и сделать что-нибудь конструктивное", - пояснила дипломат.
В ночь на 7 апреля ВМС США выпустили крылатые ракеты по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака на провинцию Идлиб.
Россия выразила несогласие с действиями США. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.