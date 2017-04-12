БЕРЛИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Генпрокуратура ФРГ квалифицировала взрывы в Дортмунде как теракт и не исключает, что за ними стоят исламисты. Об этом заявила журналистам представитель генеральной прокуратуры.

"Обстоятельства произошедшего позволяют исходить из того, что случившееся имеет террористический подтекст, - сказала она. - На месте преступления обнаружены три идентичных записки, содержание которых позволяет предположить исламистский след".

По данным правоохранительных органов, радиус поражения взрывного устройства составлял более 100 метров. Представитель ведомства уточнила, что тип взрывателя и примененного взрывчатого вещества пока не установлены. Она добавила, что самодельные бомбы были начинены поражающими элементами, один из которых застрял в спинке сидения.

Говоря о посланиях предполагаемых террористов, она подтвердила, что в них, среди прочего, "требуется вывести действующие в Сирии (разведывательные самолеты Бундесвера) "Торнадо" и закрыть авиабазу в Рамштайне". При этом представитель генпрокуратуры заметила, что специалисты до сих пор пытаются определить подлинность записки.

"Еще одно послание всплыло в интернете. В нем утверждается, что атака имеет левоэкстремистский след, - продолжила представитель гособвинителя. "По предварительной оценке, возникают серьезные сомнения в подлинности этого признания", - заключила она.