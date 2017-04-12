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МИД РФ: обновленный проект резолюции по Сирии неприемлем для России

Международная панорама
12 апреля, 20:38 дата обновления: 12 апреля, 20:51 UTC+3
Как отметили в ведомстве, в проекте сохраняется прежний односторонний обвинительный уклон в адрес Дамаска
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Вид на здание МИД РФ (в центре)

Вид на здание МИД РФ (в центре)

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Внесенный США, Великобританией и Франция на рассмотрение Совета Безопасности ООН "обновленный" проект резолюции по Сирии в связи с небезызвестным инцидентом в районе населенного пункта Хан-Шейхун не содержит ничего нового и не приемлем для России. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Михаил Ульянов.

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"При ознакомлении с этим документом видно, что никаких новых моментов в нем нет, - отметил он. - Есть только минимальные косметические изменения. Суть проекта от этого в лучшую сторону не изменилась".

По словам дипломата, к этому документу у российской стороны по-прежнему есть две основных претензии. "Первое - это то, что в нем содержатся очень слабые, мутные формулировки относительно расследования, - пояснил он. - И второе. В проекте сохраняется прежний односторонний обвинительный уклон в адрес Дамаска, который еще до всякого расследования фактически объявляется виновной стороной - виновной в применении химического оружия".

"Для нас такой подход категорически не приемлем, - продолжил Ульянов. - Он противоречит нормальной человеческой логике, которая предполагает вначале проведение расследования, а затем предъявление обвинений. Мы предлагаем нечто иное - не предрешая результатов расследования, срочно предпринять практические шаги с целью установления истины".

Глава ДНКВ обратил внимание на то, что на рассмотрении СБ ООН находится российский проект резолюции, который "энтузиазма у западных партнеров и тех, кто их поддерживает, не вызывает". "Честно говоря, складывается впечатление, что наши оппоненты боятся объективного и честного расследования, результаты которого могут опровергнуть навязываемую ими версию о том, что Дамаск прибег к использованию химического оружия, - подчеркнул Ульянов. - Если они будут ставить свой однобокий и слабый в части проведения расследования проект на голосование и одновременно отвергать наше взвешенное, разумное и понятное предложение, то это означает только одно - они не заинтересованы в истине и хотят обострения ситуации в СБ ООН".

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