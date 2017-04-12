МИД РФ: обновленный проект резолюции по Сирии неприемлем для России

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Внесенный США, Великобританией и Франция на рассмотрение Совета Безопасности ООН "обновленный" проект резолюции по Сирии в связи с небезызвестным инцидентом в районе населенного пункта Хан-Шейхун не содержит ничего нового и не приемлем для России. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Михаил Ульянов.
"При ознакомлении с этим документом видно, что никаких новых моментов в нем нет, - отметил он. - Есть только минимальные косметические изменения. Суть проекта от этого в лучшую сторону не изменилась".
"Для нас такой подход категорически не приемлем, - продолжил Ульянов. - Он противоречит нормальной человеческой логике, которая предполагает вначале проведение расследования, а затем предъявление обвинений. Мы предлагаем нечто иное - не предрешая результатов расследования, срочно предпринять практические шаги с целью установления истины".
Глава ДНКВ обратил внимание на то, что на рассмотрении СБ ООН находится российский проект резолюции, который "энтузиазма у западных партнеров и тех, кто их поддерживает, не вызывает". "Честно говоря, складывается впечатление, что наши оппоненты боятся объективного и честного расследования, результаты которого могут опровергнуть навязываемую ими версию о том, что Дамаск прибег к использованию химического оружия, - подчеркнул Ульянов. - Если они будут ставить свой однобокий и слабый в части проведения расследования проект на голосование и одновременно отвергать наше взвешенное, разумное и понятное предложение, то это означает только одно - они не заинтересованы в истине и хотят обострения ситуации в СБ ООН".