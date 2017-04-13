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Франсуа Фийон намерен усилить борьбу с преступностью, став президентом

Международная панорама
13 апреля, 0:30 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Кандидат от партии "Республиканцы" также заявил, что в случае избрания главой государства намерен "свести иммиграцию до жесткого минимума"
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ПАРИЖ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат от партии "Республиканцы", бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон пообещал избирателям, в случае избрания президентом Франции, принять все необходимые меры к усилению борьбы против преступности в стране. Об этом он заявил, выступая на предвыборном митинге в городе Лион (центральная часть страны).

Без трепета

"Французскому государству пора перестать трепетать перед бандами и прибегающими к насильственным действиям представителям различных меньшинств. В случае, если я буду избран президентом, я увеличу численность сил правопорядка на 10 тыс. полицейских и жандармов. Мы нанесем удар по зонам, оказавшимся вне действия закона. Юстиция будет наделена новыми правами, которые позволят вести решительную борьбу с той преступностью, которая отравляет каждодневную жизнь граждан", - сказал кандидат в президенты.

При этом Фийон "по-прежнему уверен", что несовершеннолетних преступников "следует передавать в руки правосудия, и они не должны пользоваться при этом статусом неприкосновенности в силу своего молодого возраста".

Удары по исламистам

"Действия по восстановлению безопасности в стране будут также включать в себя ведение беспощадной войны против исламского терроризма, - заявил Фийон. - Я намерен принять в этой связи подлинно показательные меры. То есть любой француз, который возьмется за оружие и повернет его против Франции, будет лишен гражданства, выслан, и доступ на французскую территорию ему будет в дальнейшем воспрещен".

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Также кандидат от партии "Республиканцы" заявил, что "любой человек, признанный виновным в сговоре с врагом, будет осужден на тюремное заключение, срок которого может достигать 30 лет. Французские законы предусматривают это, но надлежит обеспечить их реальное применение". "Любой же иностранец, связи которого с интегристскими кругами будут доказаны, будет подлежать немедленной высылке с французской территории", - сказал политик. "Моя рука не дрогнет, карая врагов Французской Республики и тех, кто покушается на защищаемые ею ценности", - подчеркнул кандидат в президенты.

Миграционные квоты

Он заверил, что его "рука не дрогнет" и в решении иммиграционной проблемы в стране. В частности Фийон намерен, находясь на президентском посту, "свести иммиграцию до жесткого минимума". "Я буду добиваться, чтобы проводилась политика квот, которые будут определяться каждый год парламентом исходя из конкретных возможностей Франции по принятию мигрантов", - сказал политик.

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