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Пожар на арсенале в Балаклее Харьковской области уничтожил боеприпасов на $1 млрд

Международная панорама
13 апреля, 14:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, апреля. /ТАСС
Председатель комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский назвал такие потери недопустимыми
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КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Украина лишилась боеприпасов на сумму $1 млрд в результате пожара на складе в Балаклее Харьковской области. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

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"В чем трагедия Балаклее? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на $1 млрд боеприпасов", - сказал Пашинский в эфире "5 канала", подчеркнув, что такие потери для Украины недопустимы.

По его словам, во избежание повторения таких последствий "надо четко выделить те (боеприпасы - прим. ТАСС), которые нужно хранить в специальных бетонных хранилищах с системами пожаротушения". "А для тех, которые не нужны, должна быть специальная программа для их дальнейшего уничтожения", - считает он.

Пожар на складе в Балаклее начался в ночь на 23 марта. В радиусе десяти километров вокруг склада было эвакуировано 36 тысяч жителей, 40-километровая зона над местом происшествия объявлялась бесполетной. По официальной версии, причиной пожара является диверсия, в то же время оппозиция высказывала мнение, что взрыв мог быть организован, чтобы скрыть хищение вооружений.

До недавнего времени склад боеприпасов в Балаклее, рассчитанный на 150 тысяч тонн боеприпасов, считался крупнейшим в Европе. Как сообщил министр обороны страны Степан Полторак, в результате ЧП на арсенале в Харьковской области было уничтожено около 70% боеприпасов.

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