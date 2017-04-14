CША рассматривают весь спектр возможностей в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы США рассматривают весь спектр имеющихся возможностей по защите своих союзников перед лицом угрозы, исходящей от КНДР. Об этом в четверг заявила представитель американского Министерства обороны Дана Уайт.

"Командующие всегда рассматривают полный спектр возможностей защиты в свете любых чрезвычайных обстоятельств", - приводит ее слова агентство Reuters.

Оно отмечает, что Уайт был задан вопрос по поводу публикации телекомпании NBC, согласно источникам которой Вашингтон готов нанести превентивный удар по КНДР, если американские власти будут в достаточной степени уверены, что Пхеньян в действительности намерен провести очередное ядерное испытание. По данным Reuters, представитель Пентагона не стала комментировать статью, заявив, что Минобороны США "не занимается публичными спекуляциями по поводу возможных сценариев".

"Наша приверженность защите союзников, включая Республику Корея и Японию, перед лицом потенциальных угроз остается непоколебимой", - подчеркнула также Уайт.

Ранее в четверг NBC со ссылкой на источник в американском разведывательном сообществе сообщила, что США готовы нанести "упреждающий удар с помощью обычных вооружений" по КНДР. Телеканал отмечал, что два боевых корабля США, которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк", дислоцированы в регионе близ Корейского полуострова. Один из них, по данным NBC, находится примерно в 300 морских милях от предполагаемого места проведения Пхеньяном ядерного испытания.