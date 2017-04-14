В Афганистане в результате взрыва сверхмощной бомбы США уничтожены 36 боевиков ИГ

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 36 боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были уничтожены в минувший четверг в Афганистане в результате применения американскими военными сверхмощной неядерной бомбы. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на официальное заявление афганского правительства.
В четверг Вашингтон нанес авиаудар по тоннельному комплексу местной ячейки террористической группировки "Исламское государство" в уезде Ачин провинции Нангархар. Была применена сверхмощная фугасная авиационная бомба GBU-43, которую в Пентагоне именуют "матерью всех бомб" (ее масса превышает 9,5 тонны).