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В Афганистане в результате взрыва сверхмощной бомбы США уничтожены 36 боевиков ИГ

Международная панорама
14 апреля, 8:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Вашингтон применил GBU-43 массой свыше 9,5 тонны
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 36 боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были уничтожены в минувший четверг в Афганистане в результате применения американскими военными сверхмощной неядерной бомбы. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на официальное заявление афганского правительства.

В четверг Вашингтон нанес авиаудар по тоннельному комплексу местной ячейки террористической группировки "Исламское государство" в уезде Ачин провинции Нангархар. Была применена сверхмощная фугасная авиационная бомба GBU-43, которую в Пентагоне именуют "матерью всех бомб" (ее масса превышает 9,5 тонны).

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