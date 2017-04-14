В МИД КНР заявили, что визит Тиллерсона в РФ является хорошим знаком для всего мира

ПЕКИН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию стал позитивным сигналом для всей планеты. Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы обратили внимание на эту поездку. РФ и Соединенные Штаты - крупные державы, члены Совета Безопасности ООН, оказывающие большое влияние на международную ситуацию. Мы рады наблюдать за тем, как контакты Москвы и Вашингтона продолжают улучшаться. Это хороший знак для всего мира", - отметил дипломат.

По его словам, гармоничное развитие российско-американских отношений благоприятно отразится и на других странах.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на этой неделе находился в Москве с двухдневным визитом. Во время пребывания в российской столице он провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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