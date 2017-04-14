Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН

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АСТАНА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Великобритании Борисом Джонсоном обсудил ход рассмотрения в Совете Безопасности ООН резолюции по Сирии после предполагаемого применения химоружия в Идлибе 4 апреля. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
"Кайрат Абдрахманов отметил, что казахстанская делегация в своем выступлении в СБ ООН по данному вопросу осудила применение химического оружия и призвала привлечь виновных к ответственности. Вместе с тем, Казахстан принял решение воздержаться при голосовании по двум причинам: во-первых, казахстанская сторона выступает за объективное, всеобъемлющее и тщательное расследование возможного факта применения химического оружия в Сирии под эгидой ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с участием всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщает МИД республики, Казахстан принимает у себя астанинский процесс по межсирийскому урегулированию, являющийся неотъемлемой частью женевских переговоров и в целом международных усилий по урегулированию конфликта в Сирии. "Данный процесс казахстанская сторона рассматривает как уникальный, потому что он объединяет за столом переговоров жестко противоборствующие стороны, включая вооруженную сирийскую оппозицию, которые сумели прийти к перемирию. Беспристрастность Казахстана является одним из основных аспектов астанинского процесса, главной целью которого является достижение устойчивого режима прекращения боевых действий в Сирии", - отмечается в сообщении МИД.
12 апреля Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН, осуждающую предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхуне 4 апреля и требующую от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента. Документ стал восьмым проектом резолюции по Сирии, заблокированным Россией с начала конфликта в ближневосточной стране в 2011 году.
По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха в провинции Идлиб, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Однако в Вашингтоне посчитали, что Дамаск задействовал химоружие. ВС США нанесли ракетный удар, запустив 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была якобы начата химическая атака.