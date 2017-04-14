Иран поддерживает международное расследование предполагаемой химатаки в Сирии

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Иран поддерживает проведение международного расследования по событиям в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб, где 4 апреля предположительно было применено химическое оружие. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Сообщения о применении химического оружия в качестве предлога для принятия мер против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства и члена ООН являются очень опасным действием, - сказал он. - Нужно международное расследование по факту этого дела".
"Надо предотвратить повторение событий в Хан-Шейхуне", - добавил Зариф.
"После нашей двусторонней встречи у нас будет время для проведения трехсторонней встречи с участием министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема, - отметил глава МИД Ирана. - Мы будем говорить о тех путях, которые могут нас привести к решению подобных вопросов".
Иран готов содействовать РФ в объективном расследовании инцидента в Хан-Шейхуне, подчеркнул Зариф.
"Мы будем повышать степень нашего сотрудничества на международном уровне, в первую очередь в отношении объективного расследования трагедии в Хан-Шейхуне, - сказал он. - Россия и Иран будут способствовать тому, чтобы в Гааге этот инцидент расследовали максимально объективно и беспристрастно".
Министр подчеркнул, что "подобные события не должны становиться предлогом для совершения акта агрессии со стороны других стран". "Односторонние действия, которые предпринимаются сегодня, неприемлемы в международном сообществе, так как они сопряжены с силой и подрывают независимость и суверенитет стран, - заявил он. - Нельзя допустить, чтобы под предлогом применения правительством Сирии химического оружия западные страны могли совершать подобные атаки".
Дипломат также отметил, что "в Сирии необходимо восстановление условий для дальнейшего установления мира в стране". По его мнению, "астанинский процесс должен стать платформой для урегулирования ситуации в Сирии". Министр также выразил надежду на содействие со стороны Турции.
Вместе с тем глава иранского внешнеполитического ведомства отметил важность борьбы с терроризмом и экстремизмом в регионе в целом, а также подтвердил готовность Ирана сотрудничать с РФ в этой сфере. "Мы будем продолжать это сотрудничество и ожидаем, что другие члены международного сообщества поддержат нас и не будут использовать это в качестве инструмента, преследуя свои узкие интересы",- сказал он.
Зариф подчеркнул, что никакие односторонние действия США на международной арене неприемлемы.
"Очень важно, чтобы все поняли, что односторонние действия США в международном сообществе уже неприемлемы, - сказал он. - Мы до сих пор страдаем от результатов тех односторонних действий, которые были совершены в предыдущие десятилетия".
"Сегодня мы еще раз подтвердили неприемлемость односторонних шагов и необходимость международного расследования для того, чтобы установить факты (о ситуации в Хан-Шейхуне), - указал Зариф. - Я считаю, что это очень ясное послание для международного сотрудничества (в вопросе расследования предполагаемого применения химоружия в Сирии - прим. ТАСС)".
Инцидент в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.