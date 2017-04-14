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Лавров: удар США был направлен на подрыв урегулирования в Сирии и смену власти

Политика
14 апреля, 13:13 дата обновления: 14 апреля, 13:29 UTC+3
Москва, Дамаск и Тегеран настаивают на том, что США должны уважать сирийский суверенитет
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Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ракетный удар США был направлен на подрыв мирного процесса в Сирии и смену власти, но попытки добиться этого не увенчаются успехом.

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Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главами МИД Ирана и Сирии Мохаммадом Джавадом Зарифом и Валидом Муаллемом.

"Подобные агрессивные акции очевидно направлены на то, чтобы подорвать мирный процесс, который предусмотрен единогласно принятой резолюцией СБ ООН и предполагает, что только сирийский народ будет решать судьбу Сирии, - сказал он. - Подобная акция явно направлена на то, чтобы отойти от этой базовой концепции и опять найти предлоги, чтобы перейти к смене режима".

"Эти попытки не увенчаются успехом, - подчеркнул Лавров. - Такого не будет".

По его словам, Россия будет настаивать на строгом выполнении всеми без исключения требований резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, включая полное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии. "Очевидно для всех, что нарушение международного права недопустимо", - указал министр.

Москва, Дамаск и Тегеран настаивают на том, что США должны уважать суверенитет Сирии, отметил Лавров.

"Мы подтвердили единую позицию, она состоит в том, что идет речь об акте агрессии (со стороны) США, грубом нарушении Устава ООН, - сказал Лавров. - Настаиваем на том, чтобы они уважали суверенитет Сирии и не допускали акций, подобных 7 апреля".

Москва поддержит Дамаск

Как подчеркнул Лавров, Россия продолжит оказывать правительству Сирии всю необходимую поддержку по восстановлению мира в стране. 

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"Продолжим оказывать правительству Сирии всю необходимую поддержку для восстановления мира, экономики, гражданской инфраструктуры и для решения острых гуманитарных проблем пострадавшего сирийского населения", - подчеркнул министр. Он добавил, что в ходе трехсторонних консультаций главы МИД "особое внимание уделили необходимости наращивания совместной работы по ликвидации террористического очага на территории Сирии".

"Высказываемся за объединение усилий всего мирового общества в интересах создания широкого антитеррористического фронта", - подчеркнул Лавров.

Гаранты химразоружения

Лавров напомнил, что США, также как и Россия, являются гарантами химического разоружения Сирии.

"Американские коллеги почему-то стали говорить в течение последних дней, что Россия является гарантом химического разоружения Сирии, как будто США к этому не имеют никакого отношения. Напомню, что в ответ на готовность САР присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия и уничтожить все запасы отравляющих веществ, именно Россия и США выступили с инициативой организовать этот процесс", - подчеркнул он.

У кого "совесть не чиста"

Российский министр уверен, что попытки сорвать формирование комиссии по расследованию происшедшего в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) предпринимают лица с нечистой совестью. 

"Попытки заблокировать предложения России и Ирана о создании независимой комиссии для проведения беспристрастного объективного расследования говорят только о том, что у тех, кто такие попытки предпринимают, совесть не чиста", - заявил он по итогам переговоров с иранским и сирийским коллегами.

Техника США на границе с Иорданией

Москве неофициально дали понять, что военная техника США якобы была переброшена на границу между Сирией и Иорданией для того, чтобы отрезать пути коммуникации между позициями террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявил Лавров, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

"Нам неофициально дали понять, что речь идет о том, чтобы перерезать линии коммуникации между позициями ИГ в Сирии и Ираке. Будем продолжать этим вопросом заниматься, потому что борьба с терроризмом - это единственное, что должно происходить на территории Сирии в плане применения вооруженной силы", - подчеркнул он.

Вопросы к ОЗХО

Лавров отметил, что Россия задается вопросом, почему представители Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) не выезжают на территории, подконтрольные оппозиции, для расследования инцидентов в Сирии. 

"Когда выдвигаются обвинения в адрес сирийского правительства, то реакция ОЗХО следует в течение нескольких дней, они выражают свою озабоченность, - отметил Лавров. - Но никогда они не выезжают на место происшествий, которые происходят на территории, подконтрольной вооруженной оппозиции, ссылаясь на то, что не безопасно. Таким дистанционным образом анализировать происходящее мы считаем недопустимым".

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